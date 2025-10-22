Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że podczas najbliższego szczytu Unii Europejskiej poprze nowy, 19. pakiet sankcji wobec Rosji, przygotowany w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Jak podkreślił, Słowacja wywalczyła w projekcie konkluzji szczytu zapisy dotyczące ochrony interesów energetycznych i przemysłu motoryzacyjnego.
Fico poinformował, że w projekcie konkluzji znalazł się zapis zobowiązujący Komisję Europejską do reagowania na rosnące ceny energii i przedstawiania środków, które doprowadzą do obniżenia cen energii elektrycznej w UE.
Premier liczy także na ponowne rozpatrzenie unijnego planu zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. Ulgi mogłyby otrzymać na przykład pojazdy z napędem hybrydowym. Słowacka gospodarka jest znacznie uzależniona od przemysłu motoryzacyjnego. W kraju działają fabryki takich koncernów jak Volkswagen, Jaguar, Kia czy Stellantis, produkujące rocznie około miliona samochodów.
Jednocześnie Fico ponownie wyraził sceptycyzm wobec skuteczności sankcji na Rosję, twierdząc, że kolejne pakiety nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a Rosja stała się bardziej samowystarczalna. Premier zapowiedział także, że na prośbę władz Węgier będzie reprezentował na szczycie UE premiera Viktora Orbána i w jego imieniu sprzeciwi się przyjęciu konkluzji dotyczących Ukrainy. Oznacza to, że dokumenty te nie zostaną przyjęte jednomyślnie, a jedynie przez 26 państw członkowskich.
Nowy, 19. pakiet sankcji wobec Rosji przewiduje m.in. wprowadzenie od 2027 roku zakazu importu rosyjskiego gazu skroplonego do UE, objęcie koncernów Rosnieft i Gazprom Nieft zakazem transakcji finansowych oraz restrykcje wobec kolejnych statków tzw. rosyjskiej floty cieni.
Do wejścia w życie pakietu wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich 27 państw UE.