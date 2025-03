Aby grać w najnowsze hity, potrzebujesz odpowiedniego komputera! Jeśli zależy Ci na maszynie gamingowej z prawdziwego zdarzenia, sprawdź nasze zestawienie. Wybór komputera dla gracza wcale nie musi być trudny!

Komputer MAD DOG GeForce RTX4060 PurePC Edition 2

Komputer MAD DOG GeForce RTX4060 PurePC Edition 2 to doskonała propozycja dla entuzjastów gamingu, którzy cenią sobie najnowsze technologie. Pecet jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX4060. Dzięki temu gwarantuje płynną obsługę nowoczesnych gier z efektami Ray Tracingu, zapewnia realistyczne oświetlenie i cienie. Procesor o wysokiej wydajności doskonale współgra z 32 gigabajtami pamięci RAM, co pozwala na komfortowe granie i jednoczesne korzystanie z dodatkowych programów. Dysk SSD o pojemności 1 terabajta oferuje szybki dostęp do danych, co przekłada się na błyskawiczne uruchamianie systemu i aplikacji. Obudowa wyróżnia się nowoczesnym designem i efektywnym systemem chłodzenia, który utrzymuje stabilność podczas długich sesji grania.

Komputer MAD DOG ENDORFY300ARGB-A02WR16

Sercem modelu MAD DOG ENDORFY300ARGB-A02WR16 jest procesor AMD Ryzen 5 5600, który zapewnia znakomite rezultaty w grach i aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej. Pamięć RAM DDR4 o pojemności 16 gigabajtów pozwala na obsługę złożonych zadań takich jak edycja wideo, czy streaming w wysokiej jakości. Karta graficzna AMD Radeon RX 6600 oferuje zaawansowane możliwości graficzne. Dysk SSD zapewnia szybkie wczytywanie danych. Obudowa ENDORFY Signum 300 ARGB, która przechowuje wszystkie komponenty, to połączenie stylu z funkcjonalnością. Jest ona wyposażona w cztery wentylatory Stratus 120 PWM ARGB, zapewnia optymalną wentylację. To sprzęt, który sprosta nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.

Komputer MAD DOG Endorfy500ARGB-I04WR16

Komputer MAD DOG ENDORFY500ARGB-I04WR16 to świetny sprzęt gamingowy. Procesor Intel i5-13400F oferuje solidną moc do gier i codziennego użytku, a wspierany jest przez 16 gigabajtów pamięci RAM, która zapewnia stabilność podczas rozgrywki. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 pozwala cieszyć się płynnym działaniem i szczegółową grafiką w popularnych tytułach. Dysk SSD o pojemności 1 terabajta przyspiesza działanie systemu i gier, eliminuje długie oczekiwanie. Obudowa z podświetleniem ARGB nie tylko wygląda efektownie, ale też umożliwia dostosowanie estetyki do indywidualnych preferencji. Dzięki przemyślanej konstrukcji i przystępnej cenie, ten komputer sprawdzi się zarówno w rękach początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy.

Komputer MSI MAG Infinite S3 14NUC5-1437EU

Komputer MSI MAG Infinite S3 został wyposażony w zaawansowany, 10-rdzeniowy procesor Intel i5-14400F. Dzięki temu zapewnia odpowiednią moc do grania i pracy. Pamięć RAM o wysokim taktowaniu pozwala na płynne działanie nawet przy większym obciążeniu. To bardzo chętnie wybierany i jednocześnie doskonale recenzowany komputer. Zainstalowane podzespoły, jak i zastosowany układ chłodzenia, zapewniają bardzo wydajną pracę. Konfiguracja techniczna pozwala komfortowo grać w najnowsze hity, uwzględniając wysokie wymagania grafiki. Stylowa obudowa z okienkiem na bocznej ścianie zapewnia efektowny design. Moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 gwarantują bezproblemowe, szybkie i stabilne połączenie bezprzewodowe.

Komputer LENOVO Legion T5 26IRX9

Komputer LENOVO Legion T5 26IRX9 to wybór dla graczy, którzy chcą dominować na wirtualnym polu bitwy. Procesor Intel i7-14650HX dostarcza imponującą wydajność, idealną dla wymagających gier - także tych wieloosobowych. Pamięć DDR5 o pojemności 32 gigabajtów gwarantuje zapas mocy na przyszłość. Dysk SSD o pojemności 1 000 gigabajtów zapewnia ekspresowe wczytywanie i miejsce na dane. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 oferuje świetną jakość grafiki w grach AAA. Obudowa Legion T5 została zaprojektowana z myślą o efektywnym chłodzeniu, co pozwala na długie sesje bez obawy o przegrzanie. System Windows 11 Home wzbogaca doświadczenie o funkcje gamingowe i nowoczesny design interfejsu.

