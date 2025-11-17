Monitory z odświeżaniem 144 herców to sprzęt, który zapewnia wyjątkową płynność obrazu i komfort zarówno podczas grania, jak i codziennej pracy. Poniżej znajdziesz 5 modeli wartych uwagi!

Samsung Odyssey G7 LS27DG702EUXDU

+ Rozdzielczość 4K UHD - krystalicznie czysty obraz, realistyczny świat gry

+ 144Hz i czas reakcji 1ms (GtG) - płynna rozgrywka i niemal natychmiastowa reakcja

+ AMD FreeSync Premium - redukcja zrywania obrazu, zacięć i opóźnień

+ Matryca IPS 178º - żywe, dynamiczne kolory pod każdym kątem

+ Skalowanie AI do 4K - wyższa jakość obrazu nawet z niższych rozdzielczości

Samsung Odyssey G7 LS27DG702EUXDU to monitor stworzony dla graczy, którzy oczekują najwyższej jakości obrazu i płynności animacji. Jest wyposażony w 27-calowy ekran IPS o rozdzielczości 3 840 x 2 160 pikseli oraz częstotliwość odświeżania 144 herców. Oferuje niezwykle szczegółowy obraz w jakości 4K i błyskawiczny czas reakcji 1 milisekundy. Dzięki temu dynamiczne sceny w grach prezentują się płynnie i wyraźnie, co przekłada się na większą precyzję podczas rozgrywki. Monitor obsługuje nowoczesne technologie synchronizacji obrazu, co eliminuje efekt rozrywania klatek i zapewnia stabilny obraz.

ACER NITRO VG240YP6BMIPX

+ Odświeżanie 144 Hz - płynny obraz w grach i przy dynamicznych scenach

+ 1 ms VRB - brak smużenia i szybka reakcja ekranu

+ AMD FreeSync™ - eliminacja efektu rozrywania obrazu

+ Pokrycie sRGB 99% - realistyczne i intensywne kolory

+ Flicker-Free i BlueLightShield - ochrona wzroku przy długim użytkowaniu

Acer Nitro VG240YP6BMIPX to kompaktowy sprzęt o przekątnej 23,8 cala, który idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach lub jako drugi ekran dla gracza. Monitor obsługuje nowoczesne technologie synchronizacji, które eliminują efekt smużenia i zacinania obrazu. Smukła konstrukcja z wąskimi ramkami podkreśla jego gamingowy charakter i pozwala stworzyć wieloekranowy zestaw. To dobry wybór dla osób, które chcą wejść do świata płynnego gamingu i szukają urządzenia w przystępnej cenie.

Acer Nitro XV270 P6

+ Rozdzielczość Full HD 1920x1080 - wyraźny i realistyczny obraz, idealny do gier i pracy

+ Częstotliwość odświeżania 144 Hz - płynna animacja i brak zacięć w dynamicznych scenach

+ Czas reakcji 1 ms VRB - eliminacja smużenia i rozmyć przy szybkim ruchu

+ Technologia AMD FreeSync™ - synchronizacja z kartą graficzną, brak rozrywania obrazu

+ Regulowana podstawa i VESA 100 mm - ergonomia i możliwość montażu na uchwycie

Acer Nitro XV270 P6 to monitor, który oferuje świetny kompromis pomiędzy dużym ekranem a przystępną ceną. 27-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 herców zapewnia płynny obraz. Dzięki technologii IPS jest on jasny i kolorowy, a szerokie kąty widzenia pozwalają komfortowo korzystać z monitora z różnych pozycji. Urządzenie obsługuje popularne rozwiązania redukujące migotanie i emisję niebieskiego światła, co zwiększa komfort pracy i rozrywki. To dobry wybór dla osób, które szukają większego ekranu z wysokim odświeżaniem i świetną jakością obrazu w dynamicznych grach.

ASUS ProArt PA278CGV

+ Wysoka częstotliwość odświeżania 144 Hz - płynny obraz przy animacjach i pracy z wideo

+ ASUS ProArt Preset - szybka zmiana trybów kolorów (sRGB, Rec.709, DCI-P3) dla różnych zastosowań

+ Pokrycie barw i kalibracja - fabrycznie skalibrowany, certyfikat Calman Verified, dokładne odwzorowanie kolorów

+ IPS z szerokimi kątami widzenia - jednolite kolory niezależnie od pozycji użytkownika

ASUS ProArt PA278CGV to monitor stworzony z myślą o osobach zajmujących się grafiką, projektowaniem i montażem wideo. 27-calowa matryca IPS o rozdzielczości 2 560 x 1 440 pikseli oferuje wysoką szczegółowość obrazu i doskonałe odwzorowanie kolorów zgodne z profesjonalnymi standardami. Dzięki temu monitor nadaje się zarówno do precyzyjnej pracy, jak i rozrywki w czasie wolnym. Wyposażono go w szereg złącz, w tym USB-C, co zwiększa wygodę użytkowania i łatwość podłączania urządzeń. To idealny wybór dla twórców treści, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do pracy, a jednocześnie cenią wysoką jakość obrazu w grach i filmach.

Samsung LS49DG910SUXEN

+ VESA DisplayHDR True Black 400 - głęboka czerń i dynamiczny kontrast

+ 32:9 / 110 PPI - szeroki panoramiczny ekran z dużą szczegółowością

+ AMD FreeSync Premium Pro - eliminacja tearingu i opóźnień obrazu

+ OLED Dual QHD - żywe kolory i wysoka rozdzielczość 5120×1440

+ 144Hz / 0,03ms - ultrapłynna i responsywna rozgrywka.

Samsung LS49DG910SUXEN to wyjątkowy monitor ultrapanoramiczny OLED o przekątnej 49 cali, który oferuje niespotykane wrażenia podczas grania i pracy. Rozdzielczość 5 120 x 1 440 pikseli sprawia, że obraz jest niezwykle płynny i szczegółowy. Czas reakcji 0,03 milisekundy GTG pozwala na natychmiastową reakcję bez efektu smużenia. Zakrzywiona konstrukcja ekranu otacza użytkownika, zwiększając immersję w grach i zapewniając ogromną przestrzeń roboczą do multitaskingu. Matryca OLED zachwyca głębią czerni i intensywnością kolorów, co podnosi jakość zarówno rozrywki, jak i pracy kreatywnej. To monitor dla wymagających graczy, profesjonalistów i osób, które chcą połączyć wydajność z niezwykłymi wrażeniami wizualnymi.

