Francja wprowadza od nowego roku zakaz pakowania warzyw i owoców w plastikowe worki, tzw. zrywki. Na początek opublikowano listę 30 produktów objętych zakazem. Każdego roku lista ta będzie poszerzana. W Polsce zrywki są nadal bardzo popularne. Jest jednak grupa posłów, które chce się z nimi rozprawić.

Francja zakazuje od nowego roku tzw. zrywek / shutterstock /

Od stycznia 2022 roku we Francji będzie obowiązywał zakaz pakowania warzyw i owoców w plastikowe worki. Rząd opublikował listę 30 produktów, na której znalazły się między innymi: pory, bakłażany, pomidory, jabłka, banany i pomarańcze.

Paryż chce w ten sposób znacznie ograniczyć liczbę jednorazowych opakowań z plastiku, jakie zużywamy w naszym codziennym życiu. Być może etapami także całkowicie je wyeliminować.

Eksperci przytaczają dane, że 37 proc. warzyw i owoców jest sprzedawanych w plastikowych opakowaniach.

Do czerwca 2023 roku w plastikowych woreczka będą mogły być sprzedawane pomidorki koktajlowe, groszek i brzoskwinie; do końca 2024 roku sałata, szparagi, pieczarki i czereśnie; do końca 2026 roku maliny, truskawki i inne delikatne jagody.

Co więcej od 2022 roku w miejscach publicznych we Francji mają być dostępne krany z wodą pitną, tak by wyeliminować z użytku butelki plastikowe; gazety nie będą mogły być ofoliowane, a fast-foody nie będą mogły oferować plastikowych zabawek.

Już w 2021 roku Francja prowadziła zakaz używania plastikowych słomek do picia, kubków i sztućców, a także styropianowych opakowań na żywność, kupowaną na wynos.

Foliowe worki - jak to wygląda w Polsce?

W Polsce od września 2019 roku opłatą foliówkową objęte zostały w praktyce wszystkie torby z tworzyw sztucznych poza zrywkami. W te ostatnie Polacy nadal chętnie pakują owoce, warzywa, mięso, czy słodycze na wagę.

Ministerstwo środowiska twierdzi, że wielu z nas przerzuciło się natomiast na torby wielokrotnego użytku, a zużycie jednorazowych toreb foliowych na jednego mieszkańca spadło z 300 do 9.

Teraz grupa 25 posłów - wzorem między innymi Francji - chce wprowadzić zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach.