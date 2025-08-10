Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku ataku byka podczas lokalnego święta w Alcochete pod Lizboną na zachodzie Portugalii. Jedna z ofiar walczy o życie w szpitalu. Wypuszczone na ulicę zwierzę było jedną z atrakcji festynu.

Festyn zamienił się w horror. Rozjuszony byk stratował ludzi, są ranni (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę wieczorem w Alcochete, niewielkim mieście położonym na zachód od Lizbony. W trakcie lokalnego festynu, jedną z głównych atrakcji było wypuszczenie byka na ulice miasta.

W pewnym momencie rozjuszone zwierzę stratowało grupę osób w pobliżu rzeki Tag.

Jak poinformowała lokalna straż pożarna, trzy osoby zaatakowane przez byka wpadły do rzeki. Szczególnie dramatyczny przebieg miał atak na dwóch mężczyzn - jeden z nich odniósł bardzo poważne obrażenia i został przetransportowany do lizbońskiego szpitala św. Józefa.

Jego stan lekarze określają jako bardzo poważny.

Gonitwy i walki z bykami

Organizatorzy wydarzenia nie potwierdzili dotąd doniesień lokalnych mediów, według których już w piątek - w pierwszym dniu święta - inny byk miał zranić kilka osób. Sprawa jest badana przez odpowiednie służby.

W wielu gminach Portugalii, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim odbywają się festyny, podczas których organizowane są gonitwy z bykami, a także walki z tymi zwierzętami.

W przeciwieństwie do Hiszpanii, gdzie podczas korridy byk ginie na arenie, w Portugalii podczas widowisk tego typu zwierzę nie jest zabijane przed publicznością.