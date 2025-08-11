Około tysiąca mieszkańców musiało opuścić swoje domy we wspólnocie autonomicznej Kastylia-Leon w północno-zachodniej Hiszpanii w wyniku nasilającego się pożaru. Ogień stanowi zagrożenie dla obszaru Las Medulas, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wysokie temperatury i silny wiatr utrudniają walkę z żywiołem, który niszczy kolejne budynki i zmusza służby ratownicze do nieustannej akcji. Płomienie trawią także inne regiony kraju.

Pożary mają miejsce również w innych częściach kraju / BRAIS LORENZO / PAP/EPA

Ogień nasilił się w niedzielę po południu, niszcząc kilka domów. Jak podało radio Cadena SER, w sumie w całej prowincji Leon strażacy - w tym wojskowa jednostka reagująca na sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe (UME) - uczestniczą w gaszeniu kilku pożarów.

W akcji przeszkadzają wiatry i wysokie temperatury podczas drugiej w tym roku fali upałów, która od tygodnia przetacza się przez Hiszpanię i ma potrwać do środy. W niedzielę temperatury w wielu miejscach w cieniu dochodziły do 40 stopni Celsjusza.

"Wyrażam solidarność z wszystkimi poszkodowanymi mieszkańcami i ponownie dziękuję służbom ratowniczym za ich pracę. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności" - napisał w niedzielę wieczorem na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Zagrożony obszar wpisany na listę UNESCO

Ogień zagraża krajobrazowi naturalnemu Las Medulas, wpisanemu w 1997 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tam starożytny rzymski kompleks górniczy. Charakterystyczne czerwone formacje skalne, ukształtowane przez rzymskie techniki wydobywania złota, wraz z bujną roślinnością przyciągają w ten region Hiszpanii wielu turystów.

Pożary w innych częściach kraju

Pożary wybuchły również w innych częściach kraju, m.in. w sąsiadującej z Kastylią-Leonem Galicii - w prowincji Ourense największe pożary tego lata strawiły już 1,3 tys. ha terenów.

Według interaktywnej mapy pożarów na Półwyspie Iberyjskim, przygotowanej przez państwowego nadawcę radiowo-telewizyjnego RTVE, w ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii odnotowano kilkadziesiąt większych i mniejszych pożarów, głównie w środkowej i północno-zachodniej części kraju.

W tym roku w 17 dużych pożarach spłonęło już ponad 46 tys. ha terenów - podał RTVE.