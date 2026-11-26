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Estonia od początku grudnia zamyka granicę z Rosją. Decyzję tę skrytykował premier Łotwy Andris Kulbergs. Jak stwierdził, to pochopny krok, który należało najpierw skonsultować z innymi państwami bałtyckimi.

Kulbergs: Należało rozważyć i skoordynować

Według Kulbergsa kwestię zawieszenia ruchu na drogowych przejściach granicznych na estońskiej granicy wschodniej należało dokładnie rozważyć i skoordynować z Litwą oraz Łotwą.

Szczególnie istotny jest wpływ takiego środka na przewóz towarów, w tym tych, które są już w drodze - podkreślił szef łotewskiego rządu w programie telewizji TV3.

Rząd Łotwy w związku z decyzją Estonii rozważa obecnie różne scenariusze - podkreślił premier w środowym programie telewizji TV3. Łotwa ma również wspólną granicę z Białorusią.

Dowództwo łotewskiej straży granicznej już przestrzegło, że w związku z zamknięciem trasy do Rosji przez Estonię, ruch w kierunku wschodnim przez Łotwę oraz ze wschodu znacząco się zwiększy.

Estonia zamyka granicę z Rosją

Wszystkie punkty kontroli na estońsko-rosyjskiej granicy zostaną zamknięte dla podróżnych i transportu drogowego na pół roku począwszy od wtorku 1 grudnia.

Rząd Estonii zdecydował się na to w reakcji na zaplanowane akty sabotażu, których celem stały się estońskie firmy sektora zbrojeniowego, w tym produkujące bezzałogowce i współpracujące z Ukrainą.

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Ostatni akt podpalenia zakładu firmy Threod Systems mieszczącego się pod Tallinnem został udaremniony 14 listopada, a rząd Estonii ogłosił, że zamknie granicę wschodnią już następnego dnia od tego zdarzenia. Według estońskiego kontrwywiadu za sabotażem stał rosyjski wywiad wojskowy GRU, a w związku z podpaleniem zatrzymani zostali obywatele Łotwy.

Prezydent Estonii Ulle Madise również zwróciła uwagę, że decyzja o zamknięciu granicy z Rosją powinna zostać podjęta w oparciu o analizę skutków ekonomicznych, humanitarnych oraz dyplomatycznych, jak i kwestii bezpieczeństwa, ale sam rząd nie może reagować „emocjonalnie” na rosyjskie działania.