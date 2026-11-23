RMF24

Charge d’affaires Estonii został wezwany do rosyjskiego MSZ. To reakcja Kremla na decyzję Talina o zamknięciu granic między dwoma państwami po próbie podpalenia fabryki dronów. „Takie prowokacyjne i niezwykle niebezpieczne działania są o krok od wywołania otwartej wojny z Rosją” - przekazało rosyjski resort dyplomacji.

Zarzucają Estonii „potajemne” pomaganie Ukrainie

Rosyjskie ministerstwo przedstawiło swoje zarzuty wobec Estonii w oświadczeniu po wezwaniu estońskiego chargé d’affaires. „Estońskiemu dyplomacie po raz kolejny powiedziano, że takie prowokacyjne i niezwykle niebezpieczne działania są o krok od wywołania otwartej wojny z Rosją” – stwierdziło rosyjskie ministerstwo.

Resort ocenił też, że Estonia zezwoliła Ukrainie na „potajemne” wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do atakowania rosyjskich celów.

Ministerstwo oskarżyło również Estonię o próby utrudniania ruchu rosyjskich statków towarowych na Morzu Bałtyckim, zakazanie tranzytu rosyjskiego i białoruskiego zboża, dążenie do wprowadzenia zakazu używania języka rosyjskiego oraz grożenie zamknięciem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

„Strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia kompleksowych środków politycznych i dyplomatycznych mających na celu ochronę interesów narodowych Rosji oraz uzasadnionych praw jej obywateli” – zaznaczyło rosyjskie MSZ.

W oświadczeniu estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do wszystkich zarzutów, zaprzeczyło jednak, że zezwalało na wykorzystywanie swojego terytorium do prowadzenia ukraińskich operacji wojskowych. „Chociaż generalnie nie komentujemy ani nie angażujemy się w rosyjską propagandę, w tym przypadku możemy podkreślić, że Estonia nigdy nie zezwalała i nigdy nie zezwoli na wykorzystywanie swojego terytorium do operacji wojskowych prowadzonych przez inne państwo” - oświadczył resort w Tallinie. Dodano, że inne kraje regionu również jasno wyraziły swoje stanowisko w tej sprawie.

W weekend podobne oskarżenia odrzuciła Litwa.

Decyzja o zamknięciu przejść granicznych

Rząd Estonii w połowie listopada poinformował, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie przejścia graniczne z Rosją zostaną zamknięte od 1 grudnia na okres co najmniej sześciu miesięcy.

To odpowiedź na próbę podpalenia estońskiej fabryki dronów Threod Systems zleconą przez rosyjski wywiad wojskowy GRU. Moskwa regularnie odrzuca oskarżenia europejskich państw o udział w działaniach sabotażowych.

Estońskie służby uznały próbę sabotażu za element szerszej wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko państwom wspierającym Ukrainę. W związku ze sprawą zatrzymano osiem osób.

Problem dla rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii

Nawet w Estonii nie wszyscy oceniają tę decyzję jednoznacznie. Prezydentka Estonii Ulle Madise ostrzegła, że rząd nie może reagować emocjonalnie na rosyjskie działania. Według niej decyzja o zamknięciu granicy z Rosją musi zostać podjęta na podstawie analizy skutków ekonomicznych, humanitarnych, dyplomatycznych, jak i kwestii bezpieczeństwa.

Estońskie media przekazały, że ogłoszenie estońskiego rządu o zamknięciu granicy z Rosją zaniepokoiło szczególnie mieszkańców przygranicznej Narwy, w której ponad 90 proc. mieszkańców stanowią rosyjskojęzyczni.

Również MSZ Estonii wzywał ostatnio dwukrotnie rosyjskiego charge d’affairs w Tallinie. W piątek 20 listopada resort potępił w obecności dyplomaty ataki rakietowe i dronowe na Kijów. Pięć dni wcześniej MSZ wezwał Rosjanina właśnie w związku z próbą podpalenia fabryki Threod Systems.

Estonia wśród liderów wsparcia Ukrainy

Estonia należy do NATO i Unii Europejskiej i jest jednym z państw najaktywniej wspierających Ukrainę. Obecnie na granicy estońsko-rosyjskiej działają trzy drogowe przejścia graniczne. Decyzja o ich zamknięciu wpisuje się w stopniowe ograniczanie ruchu granicznego z sąsiednim krajem. W ostatnich latach Tallinn zakazał m.in. wjazdu rosyjskim turystom, zawiesił połączenia kolejowe oraz ograniczył ruch samochodowy przez granicę.