Estonia szykuje cyfrowy plan awaryjny na wypadek rosyjskiej okupacji

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Estońskie władze chcą, by najważniejsze usługi państwowe mogły działać z zagranicy nawet wtedy, gdy kraj znalazłby się pod rosyjską okupacją - informuje Politico. Plan zakłada przenoszenie usług publicznych do chmury i wykorzystywanie zapasowych centrów danych poza granicami państwa.

Estonia rozwija strategię cyfrowej odporności, która ma umożliwić funkcjonowanie administracji w najcięższych scenariuszach - także w razie rosyjskiej inwazji i okupacji. Politico pisze, że celem jest zapewnienie ciągłości działania kluczowych usług publicznych, gdy krajowe centra danych nie mogłyby pracować.

Tallinn chce, aby z zagranicy dostępne były m.in. rejestry obywateli, księgi wieczyste oraz najważniejsze zasoby prawne państwa. Zapasowe kopie danych tworzone są w komercyjnych chmurach, takich jak Microsoft Azure i Amazon Web Services, oraz na państwowej platformie.

Estońskie władze podkreślają, że nie chodzi wyłącznie o przechowywanie kopii danych. Kolejnym etapem jest stworzenie warunków, w których administracja będzie mogła faktycznie wykonywać swoje zadania na podstawie tych informacji podczas kryzysu.

Cyfrowa ambasada już działa

Estonia ma już tzw. cyfrową ambasadę w Luksemburgu. Przechowywane są tam kopie najważniejszych danych państwowych. Tallinn idzie jednak dalej, chcąc sobie zapewnić funkcjonowanie kluczowych usług w razie nadejścia trudnych czasów.

Takie rozwiązanie jest odpowiedzią na zagrożenia dla infrastruktury cyfrowej. Estońskie doświadczenia są w tym zakresie szczególne. W 2007 roku kraj został dotknięty trwającą 22 dni falą cyberataków, która zakłóciła pracę części usług rządowych i komercyjnych. Estońskie władze przypisywały je Rosji.

Od tego czasu Estonia konsekwentnie inwestuje w cyfryzację i cyberbezpieczeństwo. Dziś jest uznawana za jedno z najbardziej zaawansowanych cyfrowo państw na świecie.

Ryzyko nie tylko w sieci

Władze w Tallinnie wskazują, że współczesne zagrożenia nie ograniczają się do ataków hakerskich. Problemem mogą być także fizyczne zniszczenia centrów danych, przerwy w dostawach energii, awarie usług chmurowych czy działania wojenne.

Estonia, granicząca z Rosją na odcinku blisko 300 kilometrów, należy do państw szczególnie uważnie analizujących scenariusze kryzysowe. Koncepcja rozproszenia infrastruktury ma zmniejszyć ryzyko, że pojedynczy atak lub awaria sparaliżują działanie państwa.

Podobne rozwiązania rozważają również inne kraje europejskie. Wielka Brytania i Norwegia zapowiedziały niedawno prace nad wzajemnym przechowywaniem zabezpieczonych danych w formule „ambasad danych”.