Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z ingerencją rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną - przekazał w piątek premier Estonii Kristen Michal we wpisie na platformie X. Artykuł ten pozwala na zwołanie rozmów na wysokim szczeblu NATO w celu omówienia zagrożeń i sposobu ich przeciwdziałania. Niedawno z tej możliwości skorzystała Polska.

Premier Estonii Kristen Michal. / Wojciech Olkusnik / East News

Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut.

Estonia wezwała do MSZ charge d'affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.

Estonia zdecydowała się także złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Poinformował o tym premier Estonii Kristen Michal.