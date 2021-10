W środę doszło do erupcji jednego z największych na świecie masywów wulkanicznych - góry Aso na wyspie Kiusiu w Japonii. Pył wyrzucany jest na wysokość ponad 3 tysięcy metrów.

Erupcja wulkanu na wyspie Kiusiu / EPA/JAPAN METEOROGICAL AGENCY HANDOUT / PAP/EPA

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że erupcja w kraterze Nakadake 1 nastąpiła o godz. 11:43 czasu lokalnego.



Popioły wulkaniczne wydobywają się na wysokość około 3,5 tys. metrów w odległości kilometra od krateru. Poziom alarmu wulkanicznego został podniesiony do trzeciego stopnia w pięciostopniowej skali. Lokalna społeczność jest proszona, by nie zbliżać się do góry Aso i jej sąsiedztwa.



Rzecznik japońskiego rządu poinformował, że nie potwierdzono żadnych ofiar wybuchu wulkanu.



Do niewielkiej erupcji tego wulkanu doszło już w miniony czwartek.