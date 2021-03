W Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Mjanmy, kontynuowane są protesty przeciwko wojskowej juncie, która 1 lutego przejęła władzę w kraju. Policja znów strzelała do demonstrantów - lokalne media podają, że zginęła jedna osoba. Podczas protestów zginęło już ponad 50 osób.

Protest w Mjanmie /NYEIN CHAN NAING /PAP

REKLAMA