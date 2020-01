Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie UE, by w dalszym ciągu dostarczały szczegółowe informacje na temat podejmowanych środków bezpieczeństwa i kontroli w sprawie epidemii koronawirusa. Bruksela chce wypracować wspólne, skoordynowane podejście na szczeblu UE.

/ PAP/EPA/YOAN VALAT /

Jak donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, w Brukseli zakończyło się spotkanie przedstawicieli krajów UE w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. Komitet ten po raz trzeci zebrał się, by omówić zmieniającą się sytuację w sprawie epidemii. Była to jednak pierwsza dyskusja po tym, jak potwierdzono przypadki koronawirusa u osób na terenie Unii Europejskiej. Chodzi o przypadki we Francji.

Jak poinformował rzecznik, dyskusja koncentrowała się na przygotowywaniach podjętych przez państwa członkowskie. Jeden z rozmówców wyjaśnił, że chodzi tu na przykład o przygotowanie przez każdy kraj, a więc i przez Polskę - odpowiedniej liczby łóżek na oddziałach chorób zakaźnych.

Omawiano także sposoby informowania ludności o zagrożeniu w taki sposób, by nie wywoływać paniki. Chodzi między innymi o porady turystyczne. Zdecydowano także, że w związku z szybko zmieniającą się sytuacją, Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia zbierze się ponownie w celu omówienia konkretnych środków, które mają być koordynowane na poziomie UE.

Jakie są objawy zakażenia?

Początkowe objawy zakażenia wirusem to gorączka i suchy kaszel, a po tygodniu mogą się pojawić zaburzenia układu oddechowego wymagające leczenia szpitalnego. Koronawirus wywołuje zapalenie płuc, które w niektórych przypadkach bywa śmiertelne. Zakażenie to rzadko jednak powoduje katar i kichanie, tak jak przeziębienie.



Według ekspertów przywoływanych przez BBC, średnio co czwarty przypadek jest poważny, tzn. nie można go porównać jedynie do zwykłego przeziębienia.