Kanadyjczycy chcą pozbawić Elona Muska obywatelstwa tego kraju. "Jest obecnie członkiem zagranicznego rządu, który próbuje zniszczyć kanadyjską suwerenność" - głosi jedno z uzasadnień podanych w treści petycji.

Elon Musk / IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch / East News

W poniedziałek rano lokalnego czasu pod petycją w sprawie pozbawienia Elona Muska obywatelstwa było już prawie 171 tys. podpisów.

Cztery argumenty przeciw Muskowi

W treści petycji są podane cztery argumenty za odebraniem obywatelstwa Muskowi, który urodził się w Pretorii w Południowej Afryce, ale ma również paszport kanadyjski dzięki temu, że jego matka urodziła się w kanadyjskim mieście Regina.

"Elon Musk włączył się w działania, które są wymierzone w narodowe interesy Kanady. Użył swojego majątku i władzy, by wpływać na nasze wybory. Jest obecnie członkiem zagranicznego rządu, który próbuje zniszczyć kanadyjską suwerenność; istnieje konieczność odniesienia się do prób Elona Muska, by atakować kanadyjską suwerenność" - głosi uzasadnienie.

Petycja, zainicjowana przez pisarkę z Kolumbii Brytyjskiej Qualię Reed i wsparta przez parlamentarzystę Nowej Partii Demokratycznej Charliego Angusa, jest od czwartku dostępna na stronie parlamentu Kanady, a jej adresatem jest premier Kanady Justin Trudeau. Termin składania podpisów minie 20 czerwca br.

Obecny prezydent USA Donald Trump nazywa Kanadę "51. stanem", zaś premiera Trudeau określa jako "gubernatora". Z kolei Musk, który jest doradcą Trumpa, nazwał premiera Kanady we wpisie na X "nieznośnym narzędziem", "insufferable tool" - przy czym w slangu "tool", narzędzie, oznacza kogoś bezmyślnego, wykorzystywanego przez innych. Musk poparł otwarcie lidera konserwatystów Pierre'a Poilievre'a.

Utrata obywatelstwa Kanady

Do utraty kanadyjskiego obywatelstwa może dojść w nielicznych przypadkach, takich jak udział w działaniach terrorystycznych, szpiegostwo lub zdrada. Także zatajenie np. przestępczej przeszłości, czy podanie fałszywych informacji w procesie uzyskiwania kanadyjskiego obywatelstwa może być powodem do jego odebrania. Również nielojalność wobec kanadyjskiego państwa jest wśród przyczyn uznawanych za podstawę do odebrania obywatelstwa.

Od 2015 r. w Kanadzie na stronie parlamentu istnieje możliwość e-petycji. Przy tym rząd nie ma prawnego obowiązku odniesienia się do petycji.