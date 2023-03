Pożar zakładów MAZ w stolicy Białorusi - podają opozycyjne białoruskie portale informacyjne. W fabryce produkowane są m.in. mobilne wyrzutnie dla pocisków rakietowych.

Nad terenem zakładów MAZ w Mińsku unoszą się kłęby dymu.

MAZ to jedna z większych fabryk pojazdów w Europie. Wraz z oddziałami zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi. Produkowane są tam ciężarówki, autobusy, pojazdy specjalne, a także mobilne wyrzutnie dla pocisków rakietowych.

Według raportu brytyjskiego think tanku Royal United Service Institute for Defence and Security Studies, rosyjska armia wykorzystuje te pojazdy między innymi jako część systemu Iskander.