​Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w trzecim i ostatnim czytaniu ustawę, która "zeruje" kadencję prezydenta Władimira Putina. Tym samym będzie mógł kandydować na stanowisko głowy państwa jeszcze dwa razy - w 2024 i 2030.

Władimir Putin / ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Władimir Putin / ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Zgodnie z nowelizacją, kandydat na prezydenta musi mieć co najmniej 35 lat, mieszkać na stałe w Rosji od co najmniej 25 lat i nie posiadać (także w przeszłości) obywatelstwa innego kraju.

W jednej poprawek zaznaczono, że stanowisko głowy państwa można piastować nie więcej niż dwie kadencje - jednocześnie wcześniejsze kadencje prezydenckie, czyli przed przyjęciem nowelizacji, nie są wliczane. Tym samym prezydent Władimir Putin i były prezydent Dmitrij Miedwiediew będą mogli jeszcze dwukrotnie startować w wyborach prezydenckich.

Ustawa wprowadza również wymagania dla innych urzędników, m.in. posłów. Deputowani muszą na stałe przebywać w Rosji. Ustalono także listę przestępstw, za które odwołany poseł nie może ponownie kandydować przez pięć lat.

Nowe przepisy to rezultat referendum dotyczącego zmian w konstytucji. Do najważniejszego dokumentu Federacji Rosyjskiej wprowadzono 206 poprawek, w tym o "zerowaniu" kadencji prezydenckich. Władimir Putin tym samym będzie mógł teoretycznie pozostać prezydentem Rosji do 2036 roku.