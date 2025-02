Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem. Myśli, co z tego będzie miała Ameryka - tak o posunięciach prezydenta USA mówił Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN w kuluarach Światowego Szczytu Rządów w Dubaju.

Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP

Zapytany przez dziennikarkę CNN o transakcyjne podejście Trumpa do wsparcia Ukrainy, Andrzej Duda odpowiedział, że "Trump jest przede wszystkim biznesmenem". "Teraz myśli tak: co z tego będzie miała Ameryka? Cóż, takie jest życie" - dodał prezydent RP.

Zaznaczył zarazem, że Trump "jako pierwszy udzielił wsparcia Ukrainie", wysyłając jej pomoc w 2020 r., "zanim ktokolwiek serio myślał o wojnie", którą wywołała Rosja.

Liczę na to, że Trump, który mówi głośno, że chce doprowadzić do zakończenia konfliktu, wprowadzi rozwiązania polityczne i gospodarcze, które zmuszą Rosję, aby zasiadła do stołu negocjacyjnego - powiedział Duda.

"Dziś to właśnie Polska ryzykuje dla Ukrainy"

Polski prezydent zwrócił uwagę, że niedługo miną trzy lata od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podkreślił, że Polska od samego początku wspiera swojego sąsiada w walce z agresorem, przekazując broń i pomoc humanitarną. Przypomniał też, że hub logistyczny w Rzeszowie obsługuje większość zagranicznych dostaw dla Ukrainy.

Na pytanie dziennikarki, czy Polska wyśle wojska na Ukrainę, odpowiedział wymijająco, że "dziś to właśnie Polska ryzykuje dla Ukrainy", bo jedynie nasz kraj został zaatakowany rakietami przez Rosję.

A więc jeżeli ktokolwiek mnie pyta o polskie wsparcie dla Ukrainy, ja odpowiadam: czy to nas o to pytacie? My udzielamy wsparcia Ukrainie 24 godziny na dobę - powiedział Duda.

Andrzej Duda w Dubaju

Spektakularny sukces Polski wciąż motywuje nas do wyznaczania sobie jeszcze ambitniejszych celów - mówił we wtorek prezydent Duda na Światowym Szczycie Rządów w Dubaju. Wspomniał o polskich projektach infrastrukturalnych i wyraził nadzieję na zacieśnienie więzi gospodarczych z krajami regionu.

Podczas wystąpienia na otwarciu Szczytu Duda podkreślił, że Polska w ciągu ostatnich trzech dekad osiągnęła "bezprecedensowy poziom PKB i innych parametrów", co, jak ocenił, wykazuje, "jak dynamiczni, innowacyjni i pracowici są Polacy". Nie zwalniamy tempa - zadeklarował.

Wyzwania zamieniamy w szanse, nieustannie wzmacniając polityczne i gospodarcze fundamenty naszego rozwoju - powiedział Duda.

Światowy Szczyt Rządów (World Government Summit) to coroczne wydarzenie organizowane w Dubaju z udziałem przedstawicieli rządów, liderów opinii i przedstawicieli sektora prywatnego z całego świata. Prowadzone tam dyskusje dotyczą przyszłych kierunków rozwoju ekonomicznego.