W Rosji odnotowano pierwszy przypadek zderzenia cywilnego samolotu z dronem. Do incydentu doszło na początku sierpnia na Kamczatce, gdzie po lądowaniu samolotu An-26 wykryto uszkodzenia konstrukcji. Analizy wykazały, że przyczyną mogła być kolizja z niezidentyfikowanym bezzałogowym statkiem powietrznym.

Dron zderzył się z samolotem - pierwszy taki przypadek w Rosji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

2 sierpnia br. samolot An-26 należący do Kamczackiego Przedsiębiorstwa Lotniczego wykonywał regularny rejs z Pietropawłowska Kamczackiego do niewielkiej miejscowości Tiliczki na Kamczatce. Po wylądowaniu maszyna została poddana rutynowej kontroli.

W jej trakcie personel techniczny odkrył niewielkie uszkodzenia płatowca, czyli głównej części maszyny (składającej się z m.in. z kadłuba, skrzydeł, podwozia i usterzenia). Co istotne, załoga nie zgłaszała żadnych nieprawidłowości ani uderzeń podczas lotu.

Myślano, że to ptak, a to jednak nie ptak

Początkowo podejrzewano, że uszkodzenia mogły być spowodowane zderzeniem z ptakiem. Jednak komisja kamczackiego oddziału Rosawiacji, czyli rosyjskiego regulatora rynku lotniczego, po analizie incydentu uznała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną był kontakt z niezidentyfikowanym obiektem, najpewniej bezzałogowym statkiem powietrznym - poinformował rosyjski portal RBK.

Dotychczas nie udało się ustalić, kto sterował bezzałogowcem ani skąd został on wypuszczony. Rosawiacja podkreśliła, że loty dronów w pobliżu lotnisk są surowo zabronione. Z uwagi na wysokość lotu An-26 (około 6 tys. metrów), do zderzenia mogło dojść podczas startu lub podejścia do lądowania.

Telegramowy kanał poświęcony lotnictwu Aviatorszczina już wcześniej informował o możliwym zderzeniu drona z samolotem An-26, powołując się na wstępny raport Rosawiacji.

Samolot po naprawie wrócił do regularnej eksploatacji, a przewoźnik zapewnił, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów.

Pierwszy taki przypadek w Rosji

Według źródeł RBK, to pierwszy przypadek możliwego zderzenia cywilnego samolotu z dronem w Rosji. W ostatnich miesiącach, w związku z rosnącą liczbą incydentów z udziałem bezzałogowców, w rosyjskich portach lotniczych wprowadzane są dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę pasażerów i załóg.