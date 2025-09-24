Samolot z hiszpańską minister obrony Margaritą Robles na pokładzie doznał zakłóceń sygnału GPS podczas lotu nad Bałtykiem, w pobliżu rosyjskiego obwodu królewieckiego. Resort obrony w Madrycie zapewnił, że maszyna była przygotowana na takie incydenty, do których na tej trasie dochodzi coraz częściej.

Hiszpańska minister obrony Margarita Robles / JOHN THYS/AFP / East News

Hiszpańskie ministerstwo obrony poinformowało, cytowane przez Reutersa, że w środę rano doszło do zakłócenia sygnału GPS podczas lotu wojskowej maszyny, którym szefowa resortu Margarita Robles podróżowała na Litwę.

Portal hiszpańskiego dziennika "20 minutos" doprecyzował, że zdarzenie miało miejsce nad Morzem Bałtyckim, niedaleko rosyjskiego obwodu królewieckiego. Resort obrony, cytowany przez gazetę, zapewnił, że maszyna była przygotowana na taki incydent. Zdarzenie nie miało poważnych konsekwencji, ponieważ samolot w porę otrzymywał sygnały z satelity wojskowego.

Margarita Robles udała się na Litwę, by odwiedzić hiszpański kontyngent stacjonujący w bazie Szawle w ramach misji NATO Baltic Air Policing. W skład kontyngentu wchodzi osiem myśliwców Eurofighter i 150 żołnierzy. Celem misji jest patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i reagowanie na naruszenia ze strony niezidentyfikowanych samolotów.

Podczas wizyty na Litwie hiszpańska minister obrony spotka się ze swoją litewską odpowiedniczką Dovilė Šakalienė oraz weźmie udział w uroczystości upamiętniającej poległych żołnierzy.

Kolejny taki incydent

Portal dziennika "20 minutos" zauważył, że próby zakłóceń sygnału GPS na trasie w okolicach obwodu królewieckiego są coraz częstsze, nie tylko w przypadku lotów wojskowych, ale także komercyjnych.

Przypomniano, że podobnych problemów doświadczyła maszyna, którą pod koniec sierpnia do Bułgarii leciała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wtedy - przypomnijmy - pilot po godzinie krążenia nad lotniskiem w Płowdiwie podjął decyzję o lądowaniu przy użyciu tradycyjnych, papierowych map.

Brytyjski dziennik "Financial Times" skomentował wówczas, że zagłuszanie systemów GPS to "systemowe i celowe działania Rosji oraz Białorusi".