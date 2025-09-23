Mieszkańcy Moskwy w poniedziałkowy wieczór mogli zaobserwować nad swoimi głowami nisko lecący samolot transportowy An-124. "Nisko lecący" to i tak mało powiedziane - maszyna znajdowała się zaledwie kilkadziesiąt metrów nad dachami budynków. Jaki był powód takiego przelotu?

Samolot transportowy An-124 lecący ekstremalnie nisko nad budynkami w Moskwie (zrzut z nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych) / @Archer83Able (X) /

W poniedziałkowy wieczór Ukraińcy zaatakowali Moskwę dronami. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła nad miastem dziewięć bezzałogowców.

Lokalne media w Rosji, cytowane przez Ukraińską Prawdę, donosiły o "hukach" w Moskwie, które prawdopodobnie były efektem działania systemów obrony przeciwlotniczej.

Nie ma informacji, by ktokolwiek został ranny. Rosyjskie media przekazały, że tymczasowe ograniczenia dotyczące startów i lądowań wprowadziło podmoskiewskie lotnisko Szeremietiewo.

Kolos przeleciał tuż nad blokami

Podczas ataku ukraińskich dronów doszło do nietypowego zdarzenia - na ekstremalnie niskim pułapie przeleciał rosyjski An-124.

Ten największy na świecie samolot transportowy, przeznaczony do przewozu ładunków wielkogabarytowych, przeleciał zaledwie kilkadziesiąt metrów nad dachami budynków.