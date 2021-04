Na wodach Indonezji trwa walka z czasem. Poszukiwany jest okręt podwodny KRI Nanggala 402, który po ćwiczeniach torpedowych nie zgłosił się do bazy. Tamtejsza Marynarka Wojenna obawia się, że okręt znajduje się na głębokości 700 metrów – 200 metrów głębiej, niż jest przystosowany. Załodze tlenu wystarczy do soboty. "Módlmy się, żeby przeżyli" – mówi rzecznik indonezyjskiej floty Julius Widjojono.

Okręt podwodny KRI Nanggala-402 na zdjęciu archiwalnym indonezyjskiej Marynarki Wojennej / INDONESIAN NAVY / HANDOUT / PAP/EPA

Indonezyjska flota straciła kontakt z okrętem podwodnym KRI Nanggala-402 poprzedniej nocy czasu polskiego. Okręt brał wcześniej udział w ćwiczeniach torpedowych między Bali a Jawą - potem zaginął. Na pokładzie okrętu jest 53 marynarzy.

Ostatni komunikat, jaki nadszedł z okrętu, była to prośba o pozwolenie na zanurzenie na obszarze, gdzie dno sięga 700 metrów poniżej poziomu morza.

W tym też miejscu na powierzchni wody odkryto plamę oleju. Zdaniem Marynarki Wojennej plama może świadczyć, że na pokładzie okrętu doszło do awarii lub też jest to sygnał nadany przez załogę, by można było zlokalizować położenie okrętu.

Rzecznik floty Julius Widjojono powiedział w rozmowie z CNN, że dowództwo przyjmuje, iż załoga okrętu żyje, mimo że okoliczności jej zaginięcia wskazują na tragedię.

Okręt jest przystosowany do zanurzenia do 500 metrów, istnieje obawa, że zszedł głębiej.

Do przeżycia tlenu wystarczy załodze do soboty - o ile okręt wytrzyma ciśnienie na 700 metrach głębokości. "Módlmy się, żeby przeżyli" - dodał Widjojono.

AP informuje, że jednostki ratunkowe z Singapuru i Malezji mają przypłynąć na miejsce w sobotę. Indonezyjskie wojsko przekazało z kolei, iż Australia, USA, Niemcy, Francja, Rosja, Indie i Turcja również zaoferowały pomoc.

Reuter podaje, że KRI Nanggala-402 został zbudowany w Niemczech w 1977 roku, w 2012 przeszedł remont w Korei Południowej.

15 listopada 2017 roku zaginął, a jak się potem okazało także zatonął, okręt podwodny ARA San Juan z 44-osobową załogą, należący do argentyńskiej Marynarki Wojennej.

Dopiero po roku został zlokalizowany na południowym Atlantyku pod powierzchnią wody w pobliżu Półwyspu Valdes w argentyńskiej Patagonii.