Prezydent USA Donald Trump nie weźmie udziału w poniedziałkowej sesji klimatycznej ONZ. Zamiast tego wygłosi przemówienie na spotkaniu poświęconym prześladowaniom na tle religijnym, w szczególności chrześcijan.

Donald Trump podczas spotkania w Houston / PATRIC SCHNEIDER / PAP/EPA

Po tym wystąpieniu Trump, który przybył do Nowego Jorku w niedzielę, ma spotkać się z premierem Pakistanu Imranem Khanem, prezydentem Polski Andrzejem Dudą, premier Nowej Zelandii Jacindą Ardern, prezydentem Singapuru Lee Hsien Loongiem, prezydentem Egiptu Abd el-Fatahem es-Sisim i prezydentem Korei Płd. Mun Dze Inem.

Z kolei we wtorek Trump ma wygłosić przemówienie podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jego wystąpienie według źródeł w administracji ma dotyczyć suwerenności i niepodległości USA, a także ochrony wolności religijnych. Następnie zaplanowane są spotkania Trumpa z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, premierem Indii Narendrą Modim, prezydentem Iraku Barhamem Salihem.



W środę Trump ma spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Japonii Shinzo Abem i prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele.



Trump podkreślił, że podczas gdy "nigdy nie jest tak, że coś całkowicie nie wchodzi w grę", nie planuje spotkania z przywódcą Iranu Hasanem Rowhanim.



Swój pobyt w Nowym Jorku amerykański prezydent zakończy w środę konferencją prasową. Powrót do Waszyngtonu zaplanowany jest na czwartek.



W poniedziałek w Nowym Jorku odbywa się szczyt klimatyczny zorganizowany w przeddzień debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wezmą w nim udział szefowie rządów i państw z ok. 60 krajów.