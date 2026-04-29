​Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył rozmowę telefoniczną z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim. W trakcie rozmowy polski polityk podkreślił, że dla Polski kluczowe są ochrona cywilów, dążenie do pokoju na Bliskim Wschodzie oraz ponowne otwarcie strategicznej Cieśniny Ormuz.

Radosław Sikorski / Paweł Supernak / PAP

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, przebywający obecnie z wizytą w Algierii, przeprowadził rozmowę telefoniczną z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim. Po zakończeniu rozmowy Sikorski poinformował w mediach społecznościowych, że Polska konsekwentnie apeluje o ochronę ludności cywilnej, działania na rzecz pokoju w regionie oraz o pilne otwarcie Cieśniny Ormuz, która ma kluczowe znaczenie dla światowego transportu ropy naftowej.

Sikorski podziękował swojemu irańskiemu odpowiednikowi za "dobrą rozmowę" i zaznaczył, że polska dyplomacja nie ustaje w wysiłkach na rzecz stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślił również, że mimo trudnych warunków, polska ambasada w Teheranie pozostaje otwarta i nadal realizuje swoje zadania.

Ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie cieśniny Ormuz są dla Polski kwestiami priorytetowymi. Nasza dyplomacja działa - pomimo trudnej sytuacji, nasza ambasada w Teheranie pozostaje otwarta - podkreślił szef polskiego MSZ.