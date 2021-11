Dla prawie 80 procent Włochów poezja jest ważna w życiu. Jak się zauważa, choć ten wynik badań socjologicznych nie powinien dziwić w ojczyźnie Dantego, to jednak budzi zdumienie w czasach mediów społecznościowych i gorączkowych zmian, w których brakuje łagodności i troski o słowo.

Badania przeprowadzili eksperci dla portalu literackiego Libreriamo; trwały pół roku, a w ich trakcie przeanalizowano między innymi 10 tysięcy różnego rodzaju interakcji Włochów w sieci, w tym także w mediach społecznościowych.



Poezja jest życiem, a życie potrzebuje poezji. Słowa są ważne, bo tworzą relacje. Brak odpowiednich słów, które można podarować bliskiej osobie powoduje nieuchronnie oderwanie, pękniecie, kryzys- powiedział komentując rezultaty prac badaczy socjolog Saro Trovato.



Ustalili oni, że 77 procent Włochów uważa poezję za ważną w życiu.



63 procent mieszkańców kraju szuka cytatów i wierszy, by zdobyć serce innych, ale większość osób stosuje metodę : "kopiuj- wklej" bez znajomości autora i kontekstu utworu. Tylko jedna piąta zna pochodzenie fragmentu wiersza.



Wyniki badań zostały zaprezentowane pod koniec roku, w którym uroczyście obchodzono we Włoszech 700-lecie śmierci Dantego. Fragmenty "Boskiej komedii" i odniesienia do nich są stale obecne w przestrzeni publicznej w kraju.