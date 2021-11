​W imieniu Organizatorów - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw oraz Miasta Katowice - serdecznie zapraszamy na kolejny JARMARK NA NIKISZU, który odbędzie się 3-5 grudnia. Po roku przerwy wracamy. Chociaż wydarzenia tego typu nie są obecnie objęte restrykcjami, to planujemy JNN, uwzględniając bezpieczeństwo mieszkańców, odwiedzających i nas samych.

Jarmark na Nikszu odbędzie się 3-5 grudnia / Materiały prasowe

Dlatego spośród 300 chętnych wystawców wybraliśmy niewiele ponad połowę - aby zapewnić odpowiednio dużo przestrzeni i dystans społeczny. W tym roku na JNN zaplanowaliśmy udział 170 wystawców, z czego aż 30 to punkty gastronomiczne. Swoją specjalną ofertę na Jarmark przygotowują także lokalne gastronomie. Na świątecznym Jarmarku znajdziecie bogatą ofertę bożonarodzeniowych przysmaków - ciast, pierników, pierogów, miodów, przypraw, bakalii no i... grzanego wina. A obok nich kupić będzie można także produkty spożywcze z innych części Polski - wędzone mazurskie ryby czy wędliny z Podlasia. Organizatorzy przewidzieli też specjalną strefę gastro.

Jak zwykle, największą część Jarmarku tworzyć będzie wysokiej klasy rękodzieło - tradycyjne i nowoczesne oraz przedmioty użytkowe. A wśród nich biżuteria, naturalne kosmetyki, ozdoby świąteczne, wyroby z ceramiki, drewna, szkła, ze skóry. Wszystko starannie wyselekcjonowane. Dobrane także z myślą o nadchodzących świętach - tak, aby każdy mógł znaleźć coś na oryginalny prezent. Jak co roku na Jarmarku nie zabraknie także lokalnych wystawców, którzy sprzedawać będą śląskie pamiątki i swoje artystyczne wyroby.

Czas spędzony na Jarmarku urozmaicać będą artyści. I chociaż w tym roku - także ze względów pandemicznych - zrezygnowaliśmy z tradycyjnej sceny, to nie zabraknie muzyki, także na żywo, a nawet zupełnie "bez prądu". Przygotowaliśmy dla Was nie lada mieszkankę - posłuchać będzie można dj-skich setów, w wykonaniu lokalnego DJa, sakralne i świąteczne śpiewy chórów "Ogniwo" oraz "Jubilate Deo". Zagra u nas również Kapela "Fedaków" rodzinny zespół z Katowic, grający muzykę tradycyjną ze Śląska i innych części kraju, a także autorską muzykę nawiązującą do polskiej muzyki tradycyjnej. Tradycyjna muzyka śląska jest także inspiracją dla Marka "Makarona" Motyki - kolejnego artysty, którego będzie można usłyszeć na Jarmarku. W swojej bluesowej twórczości chętnie sięga do starych śląskich tekstów i światowej poezji tłumaczonej na śląski. Na Jarmarku nie zabraknie oczywiście czegoś dla najmłodszych. Poza tradycyjną karuzelą wiedeńską przygotowaliśmy dla dzieci spektakl pt. "Opowieści Wagantów" w wykonaniu Teatru "Gry i Ludzie".

Jarmarkowa sobota

Jarmarkowa sobota (4 XII) to dzień szczególny dla Nikiszowca - osiedla o górniczej historii. Tradycyjnie w Barbórkę mieszkańców obudzi przemarsz Orkiestry "Wieczorek", kierowanej przez kapelmistrza Andrzeja Pisarzowskiego. Tego samego dnia o 17:00 w kościele św. Anny w Nikiszowcu orkiestra zagra specjalny barbórkowy koncert. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, niepewna sytuacja orkiestry stawia pod znakiem zapytania jej dalsze losy i granie.

Na terenie placu kościelnego prezentować się będą podczas Jarmarku lokalne organizacje społeczne. W niedzielę Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach prowadzić będzie zbiórkę krwi.

I w tym roku działać będą specjalne bezpłatne linie autobusowe. Jedna z nich kursować będzie wahadłowo z katowickiego dworca, przez centrum przesiadkowe przy ul. Sądowej i centrum przesiadkowe na Zawodziu, a druga krótsza łączyć będzie duży parking przy Katowickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej z przystankiem na Jarmarku. Bezpłatne autobusy kończyć będą swój bieg na przystanku Janów Zamkowa Skwer, skąd już tylko parę kroków na wydarzenie. Zachęcamy do skorzystania z niej i pozostawiania samochodów na bezpłatnych parkingach. Chcemy w ten sposób uniknąć trudności związanych z korkowaniem się ulic dojazdowych na teren Jarmarku oraz z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w okolicy osiedla. Podczas imprezy cały Nikiszowiec, w tym ul. Nałkowskiej, objęty będzie zakazem wjazdu, który nie dotyczy mieszkańców osiedla za okazaniem wjazdówki. Zmianie ulegnie także rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej i lokalizacja przystanków.

Szczegółowe i bieżące informacje nt. Jarmarku zamieszczane są tutaj.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną organizatorzy proszą o stosowanie się do aktualnych w dniu Jarmarku zaleceń i obostrzeń, w tym przede wszystkim do zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i nosa maseczką, jeśli dystans nie będzie możliwy.