W tym obszarze bardzo wiele samolotów zauważyło lecące z nieba odłamki. Wśród nich był Dreamliner LOT-u, który zmierzał na Dominikanę. Był zaledwie 30 minut przed lądowaniem. Przez kilka minut musiał krążyć w powietrzu na wysokości przelotowej, oczekując na uspokojenie się sytuacji na niebie - opisywał popularyzator astronomii.

Był to ósmy próbny lot rakiety. Jak podała SpaceX, po zakończeniu dochodzenia w sprawie utraty Starshipa we wczesnej fazie siódmego lotu, wprowadzono kilka zmian sprzętowych i operacyjnych.

"Dzisiejszy lot pomoże nam poprawić niezawodność Starshipa. W porozumieniu z Federalną Administracją Lotnictwa przeprowadzimy dokładne dochodzenie i wdrożymy działania naprawcze, aby usprawnić przyszłe testy" - zapowiada firma SpaceX.

Starship to dwustopniowa, potężna rakieta, mierząca ponad 120 metrów. Jej pierwszy stopień to booster (czyli moduł nośny) Super Heavy, a drugi to Starship - będący statkiem kosmicznym.

W założeniu rakieta ma wynosić największe ładunki na orbitę. Jest też ważnym elementem misji Artemis, które mają ponownie zabrać ludzi na powierzchnię Księżyca, ustanowić tam stałą ludzką obecność. W dalszej perspektywie Starship ma być używany też do lotów na Marsa.