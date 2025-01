Komercyjny wyścig kosmiczny wkracza w nową epokę. Założona przez drugiego najbogatszego człowieka na świecie Jeffa Bezosa firma Blue Origin po raz pierwszy pomyślnie wystrzeliła rakietę na orbitę Ziemi. Potężna rakieta New Glenn wystartowała o godz. 08:02 czasu polskiego z Kompleksu Startowego 36 Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie i wyniosłą na orbitę testowy moduł Blue Ring Pathfinder. Nie powiodła się jednak próba lądowania pierwszego stopnia rakiety na platformie Jacklyn na Oceanie Atlantyckim. Na dzisiejszy wieczór siódmy testowy lot swojej potężnej rakiety Starship zapowiada należąca do najbogatszego człowieka na świecie Elona Muska firma SpaceX.

Start rakiety New Glenn / AA/ABACA/Abaca / East News

Po pomyślnym odpaleniu siedmiu silników BE-4 pierwszego stopnia rakiety New Glenn, a następnie dwóch silników BE-3U drugiego stopnia, rakieta trafiła na zaplanowaną orbitę . Przez kilka godzin będą tam prowadzone testy platformy Blue Ring Pathfinder, która jest prototypem instalacji do obsługi przyszłych komercyjnych ładunków kosmicznych. Pierwsze doniesienia wskazują, że platforma odbiera dane i działa poprawnie. Firma przyznała przy tym, że próba lądowania pierwszego stopnia rakiety (nazwanego "So You're Telling Me There’s a Chance") na morskiej platformie zakończyła się niepowodzeniem.

Jestem niesamowicie dumny, że New Glenn osiągnął orbitę przy pierwszej próbie - podkreślił dyrektor generalny firmy Blue Origin Dave Limp. Wiedzieliśmy, że lądowanie naszego boostera za pierwszym razem było ambitnym celem. Dużo się dziś nauczymy i spróbujemy ponownie przy naszym następnym starcie tej wiosny. Dziękuję całemu zespołowi Blue Origin za to wielkie osiągnięcie - dodał.