Członkowie grupy Queen mają więcej pieniędzy niż brytyjska królowa – a monarchini nie jest uboga. Jej osobisty majątek sięga 370 milionów funtów. To ustalenia rankingu tygodnika "Sunday Times", który opublikował właśnie nazwiska najbogatszych ludzi na Wyspach.

Brian May / John Nacion/starmaxinc.com / PAP/PA

Nagły wzrost fortuny muzyków jest wynikiem popularności "Bohemian Rhapsody" - filmu o grupie Queen, który odniósł olbrzymi sukces komercyjny. Każdy z jej członków otrzymał tytułem praw autorskich 25 milionów funtów. Pozwoliło to muzykom prześcignąć osobisty majątek brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Gitarzysta Brian May posiada obecnie 160 milionów, perkusista Roger Taylor 155, a basista John Deacon 130. Gdyby ranking "Sudnay Times’a" brał pod uwagę nieruchomości królowej oraz jej kolekcję sztuki, to Elżbietą II byłaby championem, a nie Queen.

Mieszane recenzje filmu

Mimo mieszanych recenzji, film o historii królewskiej grupy już zarobił 800 milionów funtów, a wyprodukowano go za jedną dwudziestą tej kwoty. Krytycy są podzieleni. Niektórzy porównali go nawet do karaoke, inni określili i go jako obraz pozbawiony duszy. Najwyraźniej nie zniechęciło to kinomanów na całym świecie, którzy tłumnie ruszyli do kin.

Warto przypomnieć, że aktor Rami Malek, odgrywający postać wokalisty Freddiego Mercurego, otrzymał Oscara za najlepszą rolę męską, co też było pewnym zaskoczeniem. Popularność Queen nie gaśnie, a ich muzyka wydaje się nieśmiertelna - to wnioski nie podlegające dyskusjom.

Królowa też jest bogata

Trudno oszacować ogólną wartość majątku Windsorów, ale biorąc pod uwagę nieruchomości, obszary ziemskie oraz kolekcje sztuki, suma, jaka czasami pojawia się w mediach, to około 50 miliardów funtów. Do tego jeszcze należałoby dodać wartość, która przekłada się na gospodarkę w postaci pieniędzy, jakie zarabiają na turystach hotele, restauracje i sklepy z pamiątkami. Można pokusić się o stwierdzenie, że rodzina królewska jest dobrze funkcjonującą i zamożną firmą. Zresztą tak potocznie mówi się o Windsorach na Wyspach - The Firm. Jej szefową jest oczywiście Królowa Elżbieta II.

Queen i The Queen

W 2005 roku gitarzysta Brian May został wyróżniony przez królową Krzyżem Brytyjskiego Imperium. Dostał to odznaczenie nie za talent muzyczny, ale za działalność charytatywną.

Ponadto w dniu złotego jubileuszu królowej Elżbiety II, upamiętniającego 50. rocznicę objęcia przez nią tronu, May wykonał na dachu Pałacu Buckingham hymn Wielkiej Brytanii. To był najbardziej niezwykły występ w jego karierze.

Warto podkreślić, że grupa Queen rożni się językowo od brytyjskiej królowej brakiem niezwykle istotnego przedimka osobowego - THE - co oznacza, że może tu chodzić o każdą królową - niekoniecznie brytyjską. Nazwa grupy także z przymrużeniem oka kojarzy się ze słowem określającym w języku angielskim gejów. Jej pomysłodawcą był nieodżałowany Freddie Mercury.