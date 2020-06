Najdalej 10 czerwca polskie władze muszą zdecydować, czy znoszą kontrole na granicach wewnętrznych - czyli np. z Niemcami czy Słowacją - ustaliła dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Oznacza to, że do 10 czerwca będziemy w końcu wiedzieć, czy pojedziemy na wakacje za granicę i czy przyjadą do nas np. turyści z Niemiec.

