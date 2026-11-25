Trudne negocjacje budżetowe
Przemawiając podczas debaty budżetowej w Bundestagu, Friedrich Merz uznał, że Niemcy „znajdują się w trudnej sytuacji geopolitycznej, technologicznej i demograficznej”.
Jak przyznał, proces negocjacji budżetowych w ramach koalicji rządowej „z pewnością nie należał do najpiękniejszych”. Podkreślił zarazem, że „sukces w demokracji osiąga się w toku niekiedy trudnych pertraktacji”.
Rozbieżności w koalicji dotyczyły przede wszystkim zakresu oszczędności w wydatkach socjalnych. Jedną z najbardziej spornych kwestii była forsowana przez Merza obniżka podatku od energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. W drugiej połowie listopada koalicjanci osiągnęli porozumienie w tej sprawie, uzgadniając obniżenie podatku do unijnego minimum na rok.
„Możemy pozostać krajem, którym chcemy być”
Nie będziemy już w stanie finansować z pieniędzy podatników wszystkiego, do czego zbyt mocno i zbyt długo byliśmy przyzwyczajeni - oświadczył kanclerz w Bundestagu.
Jeżeli jednak jesteśmy gotowi wyciągnąć z tego właściwe wnioski, możemy pozostać krajem, którym chcemy być, mianowicie: krajem wolnym, sprawiedliwym i solidarnym społecznie - dodał.
Podkreślił, że jego rząd obniża podatki i ogranicza biurokrację.
Szef rządu ocenił, że przez długi czas oszczędzano „na wydatkach niezbędnych do realizacji jednego z podstawowych zadań państwa, czyli zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego”. Zamiast tego polegaliśmy na innych - dodał.
Jednocześnie Niemcy, według słów kanclerza, są obecnie „lepiej przygotowane do obrony niż kiedykolwiek w ostatnich dekadach”, a jest to możliwe dzięki „zaciągnięciu nowego długu”.
Teraz to się zmieni
W ocenie Merza Niemcy „zbyt długo inwestowały zbyt mało w swoją infrastrukturę”, a teraz - zapowiedział - to się zmieni. Prócz tego „prowadzenie działalności gospodarczej stało się zbyt kosztowne”.
W kontekście zagrożenia ze strony Rosji kanclerz podkreślił, że Kreml „doskonale wie, czego chce, a chce więcej niż tylko Ukrainy”. Rosja eskaluje na Morzu Bałtyckim, Rosja eskaluje w Polsce, Rosja eskaluje na Morzu Czarnym, Rosja eskaluje w przestrzeni kosmicznej, a także na ogromną skalę eskaluje tutaj, w naszym kraju, licząc się nawet z ofiarami w ludziach - mówił kanclerz.
Głosowanie Bundestagu nad budżetem federalnym na 2027 rok zaplanowane jest na piątek.
Projekt budżetu zakłada wydatki w wysokości 560,9 mld euro, o 6,9 proc. wyższe niż w bieżącym roku. Po uwzględnieniu specjalnych funduszy na obronność i infrastrukturę nowe zadłużenie państwa ma wynieść 210,5 mld euro, co byłoby drugim najwyższym wynikiem w historii RFN. Wydatki ministerstwa obrony przewidziano na poziomie blisko 110 mld euro, czyli o 32,7 proc. więcej niż w 2026 r.