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Nie będziemy już w stanie finansować z pieniędzy podatników wszystkiego, do czego zbyt mocno i zbyt długo byliśmy przyzwyczajeni - ogłosił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak mówił, kraj mierzy się z trudną sytuacją geopolityczną, technologiczną i demograficzną.

Trudne negocjacje budżetowe

Przemawiając podczas debaty budżetowej w Bundestagu, Friedrich Merz uznał, że Niemcy „znajdują się w trudnej sytuacji geopolitycznej, technologicznej i demograficznej”.

Jak przyznał, proces negocjacji budżetowych w ramach koalicji rządowej „z pewnością nie należał do najpiękniejszych”. Podkreślił zarazem, że „sukces w demokracji osiąga się w toku niekiedy trudnych pertraktacji”.

Rozbieżności w koalicji dotyczyły przede wszystkim zakresu oszczędności w wydatkach socjalnych. Jedną z najbardziej spornych kwestii była forsowana przez Merza obniżka podatku od energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. W drugiej połowie listopada koalicjanci osiągnęli porozumienie w tej sprawie, uzgadniając obniżenie podatku do unijnego minimum na rok.

„Możemy pozostać krajem, którym chcemy być”

Nie będziemy już w stanie finansować z pieniędzy podatników wszystkiego, do czego zbyt mocno i zbyt długo byliśmy przyzwyczajeni - oświadczył kanclerz w Bundestagu.

Jeżeli jednak jesteśmy gotowi wyciągnąć z tego właściwe wnioski, możemy pozostać krajem, którym chcemy być, mianowicie: krajem wolnym, sprawiedliwym i solidarnym społecznie - dodał.

Podkreślił, że jego rząd obniża podatki i ogranicza biurokrację.

Szef rządu ocenił, że przez długi czas oszczędzano „na wydatkach niezbędnych do realizacji jednego z podstawowych zadań państwa, czyli zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego”. Zamiast tego polegaliśmy na innych - dodał.

Jednocześnie Niemcy, według słów kanclerza, są obecnie „lepiej przygotowane do obrony niż kiedykolwiek w ostatnich dekadach”, a jest to możliwe dzięki „zaciągnięciu nowego długu”.

Biały Dom szykuje wyższe cła na UE i Chiny? Odpowiedź na decyzję Sądu Najwyższego Administracja Donalda Trumpa może wkrótce ogłosić plany podniesienia ceł wobec Chin i UE – przekazała w środę agencja Associated Press, powołując się na dobrze poinformowane źródła. Według agencji taryfy uderzą też w 14 innych gospodarek, a ich…

Teraz to się zmieni

W ocenie Merza Niemcy „zbyt długo inwestowały zbyt mało w swoją infrastrukturę”, a teraz - zapowiedział - to się zmieni. Prócz tego „prowadzenie działalności gospodarczej stało się zbyt kosztowne”.

W kontekście zagrożenia ze strony Rosji kanclerz podkreślił, że Kreml „doskonale wie, czego chce, a chce więcej niż tylko Ukrainy”. Rosja eskaluje na Morzu Bałtyckim, Rosja eskaluje w Polsce, Rosja eskaluje na Morzu Czarnym, Rosja eskaluje w przestrzeni kosmicznej, a także na ogromną skalę eskaluje tutaj, w naszym kraju, licząc się nawet z ofiarami w ludziach - mówił kanclerz.

Głosowanie Bundestagu nad budżetem federalnym na 2027 rok zaplanowane jest na piątek.

Projekt budżetu zakłada wydatki w wysokości 560,9 mld euro, o 6,9 proc. wyższe niż w bieżącym roku. Po uwzględnieniu specjalnych funduszy na obronność i infrastrukturę nowe zadłużenie państwa ma wynieść 210,5 mld euro, co byłoby drugim najwyższym wynikiem w historii RFN. Wydatki ministerstwa obrony przewidziano na poziomie blisko 110 mld euro, czyli o 32,7 proc. więcej niż w 2026 r.