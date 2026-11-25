Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w środę przed godz. 12.00. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, w której znajdowały się zbiorniki z tworzywa sztucznego.
Do akcji skierowano 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jak przekazał dyżurny, strażacy zlokalizowali źródło ognia i opanowali jego rozprzestrzenianie się. Akcja gaśnicza jeszcze trwa.
Niewykluczone, że potrzebne będą prace rozbiórkowe oraz szczegółowe sprawdzenie miejsca powstania pożaru.
Na razie nie ma informacji o przyczynach pożaru. Nie ma poszkodowanych.