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Pożar hali produkcyjnej przy ul. Przemysłowej w Nowinach (woj. kieleckie). Ogień został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się – informuje straż pożarna w Kielcach.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w środę przed godz. 12.00. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, w której znajdowały się zbiorniki z tworzywa sztucznego.

Do akcji skierowano 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fot. Gorąca linia RMF FM

Jak przekazał dyżurny, strażacy zlokalizowali źródło ognia i opanowali jego rozprzestrzenianie się. Akcja gaśnicza jeszcze trwa.

Niewykluczone, że potrzebne będą prace rozbiórkowe oraz szczegółowe sprawdzenie miejsca powstania pożaru.

Na razie nie ma informacji o przyczynach pożaru. Nie ma poszkodowanych.