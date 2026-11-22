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„We wszystkich trzech lokalizacjach – w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik nad Sanem (powiat niżański) oraz Mołodycz (powiat jarosławski) – ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101” - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, podsumowując dotychczasowe działania w sprawie piątkowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prace zakończono w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem, a w Mołodyczu wstrzymano.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że wszystkie te pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale 2026 r. w zakładach w miejscowości Dubna (obwód moskiewski, Federacja Rosyjska).

Prokuratura przekazała również, że zakończyła prace w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem. W Mołodyczu prace zostały przerwane. „Czynności zostały czasowo przerwane, teren przez całą noc pozostaje ściśle zabezpieczony przez służby przed dostępem osób postronnych, a działania zostaną wznowione jutro (23.11) w godzinach porannych” – poinformowano.

„Wszystkie zabezpieczone dotychczas fragmenty pocisków oraz ślady kryminalistyczne zostaną poddane dalszym specjalistycznym badaniom przez biegłych. O kolejnych ustaleniach postępowania będziemy informować w następnych komunikatach” – zaznaczył w komunikacie prok. Marcin Kozak.

Co wiemy o Ch-101?

Ch-101 to rosyjska konwencjonalna rakieta manewrująca, przystosowana do odpalania z bombowców strategicznych. Jej rozwój rozpoczął się w latach 90. XX wieku. Pocisk należy do najważniejszych elementów rosyjskiego arsenału przeznaczonych do rażenia celów lądowych na dużych odległościach.

Rakiety Ch-101 mogą być przenoszone między innymi przez bombowce Tu-95MS i Tu-160. Z dostępnych analiz wynika, że ich zasięg wynosi około 2,5–2,8 tys. kilometrów, choć dokładne parametry pozostają utajnione. Pocisk porusza się na niskiej wysokości i korzysta z nawigacji satelitarnej oraz bezwładnościowej. Może również wykorzystywać dane dotyczące ukształtowania terenu, co ma utrudniać jego wykrycie przez systemy radarowe.

autor: Adam Ziemienowicz / PAP

Ch-101 jest wyposażona w konwencjonalną głowicę bojową, której masa szacowana jest na kilkaset kilogramów. Jej wariantem jest Ch-102, przeznaczony do przenoszenia głowicy jądrowej. W porównaniu ze starszą rakietą Ch-555 Ch-101 ma charakteryzować się mniejszą skuteczną powierzchnią odbicia radarowego oraz bardziej zaawansowanymi systemami naprowadzania.

Rosja wielokrotnie używała pocisków Ch-101 podczas ataków na Ukrainę. Rakiety były wykorzystywane między innymi do uderzeń w infrastrukturę energetyczną, obiekty wojskowe oraz cele położone w głębi kraju. Ich przechwycenie jest trudne, ale możliwe — ukraińska obrona powietrzna wielokrotnie informowała o zestrzeleniu pocisków tego typu.

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

W piątek w miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słyszany był też wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w piątek rano w lesie znalezione zostały resztki nieznanego obiektu. Natomiast trzeci obiekt latający spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było. Nikt nie został poszkodowany.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że w trakcie nocnych nalotów Rosji na Ukrainę w polską przestrzeń wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i jeden dron.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że wydaje się, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było intencjonalną prowokacją. Dodał, że mamy do czynienia z rosyjskimi obiektami i „nie wygląda na przypadek”, iż spadły one blisko miejsca manewrów wojskowych tzw. koalicji chętnych.

Okoliczności zdarzeń, wspólnie z Żandarmerią Wojskową, badają prokuratorzy wojskowi z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie oraz Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Prok. Kozak podczas sobotniej konferencji informował, że w Nowym Lipowcu udało się wydobyć i zabezpieczyć „elementy napędowe i sterownicze” obiektów, które spadły.

Prokurator przyznał, że lej w Nowym Lipowcu jest dużo mniejszy niż w Tarnawie-Kolonii, gdzie 30 lipca spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101, ale nie podał jego wymiarów. W Tarnawie lej wskazywał, że doszło do detonacji tego elementu wybuchowego. Tutaj (w Nowym Lipowcu – przyp. RMF FM) jest mniejszy lej – mówił.

Pirotechnicy - informował - przy użyciu sprzętu ciężkiego wydobywali poszczególne elementy obiektów, które gromadzono, poddawano wstępnym oględzinom oraz zabezpieczeniu przez techników kryminalistycznych do dalszych badań laboratoryjnych.

Żandarmeria Wojskowa zaapelowała, by w razie znalezienia nieznanego przedmiotu nie dotykać go ani nie przemieszczać, oddalić się, ostrzec inne osoby i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.