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Rosyjskie rakiety spadają na terytorium Polski. NATO decyduje o wzmocnieniu naszej obrony. Prezydent Trump nazywa Putina przyjacielem. I właśnie w takiej atmosferze amerykański prezydent spotka się z sekretarzem generalnym NATO. Do rozmowy dojdzie dziś na Florydzie, w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago.

To spotkanie może mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, a szczególnie dla państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że Biały Dom nie potwierdził, czy sprawa rosyjskich rakiet w Polsce albo przyszłość amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju znajdą się w oficjalnym programie rozmów. Trudno jednak sobie wyobrazić, że można prowadzić jakąś rozmowę na temat pokoju w Ukrainie i nie wspomnieć o rosyjskiej eskalacji i rakietach, które wpadły na terytorium NATO.

Paweł Żuchowski w korespondencji dla RMF FM RMF FM

W piątek, 20 listopada, polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101, które spadły na terytorium naszego kraju. Do incydentu doszło podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. W tym samym czasie w Polsce odbywały się ćwiczenia wojskowe państw europejskich przygotowujących się do ewentualnej misji w Ukrainie po zakończeniu wojny.

Trzy rakiety. Nowe informacje o obiektach, które spadły w Polsce „We wszystkich trzech lokalizacjach – w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik (powiat niżański) oraz Mołodycz (powiat jarosławski) – ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101” - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie…

Premier Donald Tusk mówił o prawdopodobnej rosyjskiej prowokacji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte nazwał naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej niebezpiecznym i absolutnie niedopuszczalnym. Jednocześnie zaznaczył, że ustalenie, czy działanie było celowe, wymaga dalszego wyjaśnienia. Polskie władze wskazują więc na możliwość świadomego działania Rosji, natomiast NATO potępia naruszenie przestrzeni powietrznej, ale nie przesądza jeszcze, jaki dokładnie był zamiar Moskwy.

W poniedziałek doszło do kolejnego incydentu. Tym razem polską granicę przekroczył rosyjski bezzałogowiec, który następnie zawrócił. Mamy więc serię zdarzeń, które wywołują coraz poważniejsze pytania o bezpieczeństwo państw graniczących z Ukrainą. Właśnie dlatego w poniedziałek w Brukseli zebrała się Rada Północnoatlantycka. Po tym spotkaniu zapadła konkretna decyzja. NATO skieruje do dyspozycji Polski samolot wczesnego ostrzegania.

Dziewięć minut, 20 kilometrów. Nowe informacje o dronie, który wtargnął do Polski To był dron odrzutowy. Wleciał 20 kilometrów w głąb Polski i przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej dziewięć minut - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do wtargnięcia rosyjskiego bezzałogowca doszło w poniedziałek przed północą.

To duża maszyna wyposażona w charakterystyczny radar umieszczony nad kadłubem. Jej zadaniem jest obserwowanie przestrzeni powietrznej, wykrywanie zagrożeń i przekazywanie informacji do sojuszniczych systemów dowodzenia. Mówiąc najprościej, pozwala wcześniej dostrzec to, co dzieje się w powietrzu, i lepiej koordynować reakcję wojskową. Nie jest to jednak samolot przeznaczony do samodzielnego zestrzeliwania rakiet. To element szerszego systemu obrony.

Decyzję o skierowaniu maszyny podjął generał Grynkewich, naczelny dowódca sił NATO w Europie. Co istotne, NATO poinformowało również, że generał analizuje możliwość rozmieszczenia dodatkowych sił i środków w Polsce oraz innych częściach Sojuszu. To pokazuje, że reakcja nie musi zakończyć się na jednym samolocie.

Dodatkowy AWACS i kolejne obietnice nie wystarczą. Trzeba zmienić sposób reagowania na rosyjskie rakiety Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski poinformował, że do dyspozycji Polski będzie jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS. Zapewniał o solidarności wszystkich sojuszników z Polską i…

Ale teraz dochodzimy do politycznego wymiaru całej sprawy. Donald Trump w ostatnich dniach ponownie mówił o Władimirze Putinie jako o swoim przyjacielu. Podczas wizyty w Azji spotkał się z rosyjskim przywódcą, a obrazy ich powitania i wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wywołały krytykę w części europejskich stolic. Trump zasugerował również, że rosyjskie rakiety mogły znaleźć się w Polsce przez pomyłkę. To stanowisko wyraźnie różni się od oceny polskiego premiera, który wskazywał na prawdopodobną prowokację.

Nie oznacza to jednak, że administracja amerykańska podjęła decyzję o ograniczeniu obrony Polski. Takiego wniosku nie można wyciągać wyłącznie z wypowiedzi prezydenta. Mamy natomiast sytuację, w której z jednej strony wojskowe struktury NATO podejmują działania wzmacniające bezpieczeństwo Polski, a z drugiej Donald Trump utrzymuje przyjazny ton wobec Putina. I to jest jeden z najważniejszych politycznych kontekstów środowego spotkania.

Mark Rutte od dłuższego czasu stara się utrzymywać dobre relacje z Trumpem. Sekretarz generalny NATO musi bowiem godzić interesy europejskich sojuszników z polityką amerykańskiego prezydenta, który wielokrotnie krytykował państwa europejskie za zbyt małe wydatki na obronność.

Rutte stara się unikać otwartego konfliktu z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym wojskowym uczestnikiem Sojuszu, dysponującym zdolnościami, których europejscy partnerzy nie są w stanie szybko zastąpić. Chodzi między innymi o rozpoznanie, logistykę, strategiczny transport, dowodzenie i odstraszanie nuklearne. Dlatego każda rozmowa sekretarza generalnego NATO z amerykańskim prezydentem ma znaczenie wykraczające daleko poza samą dyplomację.

A dla Polski jest jeszcze jeden bardzo konkretny powód, aby uważnie obserwować to spotkanie. Chodzi o stałą amerykańską bazę wojskową. Od wielu miesięcy Warszawa zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce miała bardziej trwały charakter. Amerykańskie wojska już znajdują się na naszym terytorium. Problem nie polega więc na tym, czy Stany Zjednoczone w ogóle są obecne w Polsce, ale na tym, jaki charakter ta obecność będzie miała w przyszłości.

We wrześniu Donald Trump mówił o dużych postępach w rozmowach dotyczących ustanowienia stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych w Polsce. Zapowiadał nawet, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Od tego czasu trwają intensywne kontakty między Warszawą a Waszyngtonem.

W ostatnich dniach chargé d'affaires Polski w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich rozmawiał z przedstawicielami amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawił informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety i ponownie poruszył kwestię stałego rozmieszczenia amerykańskich wojsk.

Rozmowy w Waszyngtonie ws. naruszenia polskiej przestrzeni przez Rosję O naruszeniu polskiej przestrzeni przez Rosję rozmawiał w Waszyngtonie szef polskiej placówki dyplomatycznej Bogdan Klich. Po rozmowach w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa przy Białym Domu, Klich przedstawił też w Departamencie Stanu informację o…

Wcześniej wiceminister obrony Cezary Tomczyk przekazywał informacje o incydencie przedstawicielom Pentagonu i Departamentu Stanu. A teraz wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała kolejną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy mają dotyczyć między innymi właśnie stałej bazy.

Według informacji przekazywanych przez stronę polską decyzja Donalda Trumpa jest oczekiwana na początku grudnia. To bardzo bliski termin. W Stanach Zjednoczonych trwa bowiem przegląd rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Pentagon analizuje przyszłość sił stacjonujących między innymi w Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii.

W ramach tych prac może również zostać rozstrzygnięta kwestia stałej bazy w Polsce. I tutaj warto zadać zasadnicze pytanie: czy rosyjskie incydenty mogą wpłynąć na amerykańską decyzję? Z pewnością dostarczają Polsce dodatkowych argumentów w rozmowach o bezpieczeństwie. Pokazują, że zagrożenie na wschodniej flance NATO nie jest wyłącznie teoretyczne. Ale nie mamy potwierdzenia, że właśnie te wydarzenia zmienią stanowisko Pentagonu albo prezydenta Trumpa. Nie wiemy również, czy Mark Rutte poruszy podczas środowego spotkania konkretnie sprawę amerykańskiej bazy w Polsce. Nie należy tego przedstawiać jako ustalonego faktu.

Jest natomiast jeszcze jeden temat, którego w tym kontekście nie można pominąć. Ukraina. Spotkanie Trumpa z szefem NATO odbywa się po rozmowach amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem i w czasie dyskusji o możliwym porozumieniu pokojowym. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o amerykańskich propozycjach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałyby przypominać mechanizm zbiorowej obrony zapisany w artykule piątym traktatu NATO. To jednak nie jest to samo co członkostwo Ukrainy w Sojuszu.

Zakres takich gwarancji, sposób ich egzekwowania i gotowość państw do podjęcia konkretnych działań pozostają kwestiami wymagającymi uzgodnienia. Europejscy przywódcy domagają się jednocześnie udziału w rozmowach dotyczących zakończenia wojny. Ewentualne porozumienie między Waszyngtonem, Moskwą i Kijowem będzie miało bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa całej Europy, także Polski. Bo pytanie nie dotyczy wyłącznie tego, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie. Równie ważne jest to, jakie warunki zostaną uzgodnione i czy będą one rzeczywiście ograniczały ryzyko kolejnej rosyjskiej agresji.

Dzisiejsze spotkanie na Florydzie będzie okazją do oceny tego, jak Waszyngton i kierownictwo NATO podchodzą do bezpieczeństwa Europy po ostatnich wydarzeniach. Warto zwrócić uwagę na to, czy pojawi się jakiekolwiek odniesienie do rosyjskich rakiet i drona, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, czy usłyszymy zapowiedź dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO i czy padną nowe deklaracje dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Europie.

Trzeba przy tym pamiętać, że NATO nie zapowiedziało konferencji prasowej po spotkaniu. Możliwe więc, że szczegóły rozmowy pozostaną nieznane.

Na dzisiaj sytuacja wygląda następująco. NATO podjęło konkretną decyzję o wzmocnieniu zdolności obserwacyjnych Polski. Polscy przedstawiciele kontynuują rozmowy w Waszyngtonie. Donald Trump wcześniej zapowiadał postępy w sprawie stałej bazy, ale ostateczna decyzja nadal nie została ogłoszona. A dziś prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się z człowiekiem, który odpowiada za polityczne kierowanie całym Sojuszem Północnoatlantyckim.

Dlatego z polskiej perspektywy warto to spotkanie uważnie obserwować. Bo najważniejsze pytanie brzmi dzisiaj nie tylko, jak NATO zareaguje na ostatnie działania Rosji. Równie ważne jest to, jaką rolę w bezpieczeństwie Polski i całej Europy zamierzają w najbliższych latach odgrywać Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa.