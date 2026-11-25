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Pięć rosyjskich samolotów wojskowych miało zostać trafionych w trakcie niedawnego ukraińskiego ataku na lotnisko Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim, na wschód od Moskwy. W środę poinformował o tym Sztab Generalny Ukrainy.

Ukraiński sztab informuje o trafieniu w pięć rosyjskich samolotów wojskowych - trzy MiGi-31 i dwa Su-34 (Zdjęcie ilustracyjne)

Ukraiński sztab informuje o trafieniu w pięć rosyjskich samolotów wojskowych - trzy MiGi-31 i dwa Su-34 (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Lotnisko Sawaslejka jest uznawane za jedną z kluczowych baz rosyjskiego lotnictwa – podkreślił ukraiński sztab generalny w komunikacie. Startują stamtąd maszyny uderzające na Ukrainę m.in. pociskami hipersonicznymi Kindżał.

W ataku przeprowadzonym na lotnisko we wtorek i nocą z wtorku na środę według wstępnych danych miały zostać trafione trzy rosyjskie samoloty myśliwskie MiG-31 oraz dwa bombowce Su-34.

Strona ukraińska przekazała, że maszyny przez pewien czas nie będą zdolne do lotów. Dokładny zakres zniszczeń i liczba uszkodzonych samolotów są jeszcze weryfikowane.

Co więcej, zaatakowano również stację radiolokacyjną w obwodzie ługańskim, a także rosyjską infrastrukturę paliwową, logistyczną i amunicyjną – czytamy w komunikacie.

Jednak to nie wszystko. W osobnej informacji Sztab Generalny Ukrainy przekazał, że we współpracy z działającym na terytorium Rosji ruchem oporu „Czarna Iskra” udało się zbombardować dwie ważne rosyjskie rafinerie: Rafinerię Kujbyszewską w Samarze oraz Rafinerię Syzrańską w Syzraniu.

Kolejne rosyjskie rafinerie w ogniu. Pomógł ruch oporu Ukraińcy mieli zaatakować ostatniej nocy kolejne obiekty przemysłowe w Rosji. Według na razie niepotwierdzonych doniesień ich drony dosięgnęły rafinerii w Syzraniu i Samarze. Rosjanie mieli nie pozostać dłużni, atakując największą prywatną firmę…

Operacje przeciwko istotnym rosyjskim celom wojskowym będą kontynuowane do czasu całkowitego zaprzestania przez Rosję zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie – podkreślają ukraińscy wojskowi.

Ataki na rosyjskie rafinerie wznowiono zaś pod koniec października, po dwutygodniowej przerwie. Według danych agencji Reutera, opublikowanych 18 listopada, ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do wstrzymania działalności 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna moc przerobowa stanowi około 54 proc. zdolności przerobowych rosyjskiego sektora rafineryjnego.