O zmierzchu zapalone zostały lampki na choince na placu św. Piotra w Watykanie, przywiezionej ze Słowenii. Odsłonięta została też oryginalna szopka z włoskiej Abruzji z figurami z ceramiki. Tradycyjna przedświąteczna uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym.

Szopka i choinka na placu św. Piotra / STEFANO CAROFEI / PAP/EPA

Na placu św. Piotra w Watykanie stanęła już swiąteczna choinka i szopka. Ma powierzchnię 125 metrów kwadratowych, zawiera z figurki z ceramiki i jest dziełem artystów z miejscowości Castelli koło Teramo w Abruzji, która od XVI wieku jest ważnym ośrodkiem tego rzemiosła. Figury wykonano w latach 1965-1975. Szopka ta była już wcześniej wystawiana w Rzymie, Jerozolimie, Betlejem i Tel Awiwie.

Ważący 7 ton świerk czerwony został przywieziony z gminy Koczevje w południowo-wschodniej Słowenii. Jego wysokość to 28 metrów, a obwód gałęzi u podstawy wynosi 70 metrów. Rejon, z którego pochodzi drzewo, słynie z dziewiczej natury, a 90 proc. jego powierzchni stanowią lasy.





Rano papież Franciszek przyjął na audiencji ofiarodawców szopki i choinki, które nazwał "ikonami" Bożego Narodzenia.



Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że Jezus jest naszym pokojem, naszą radością, naszą siłą, naszym pocieszeniem - powiedział papież.



Lecz, by otrzymać te wszystkie dary łaski, trzeba poczuć się małym, ubogim i pokornym, jak postacie ze żłóbka. Także podczas tego Bożego Narodzenia, pośród cierpień pandemii, Jezus - mały i bezbronny - jest znakiem, który Bóg daje światu - dodał Franciszek. Papież powiedział ponadto, że w tym roku, jak nigdy wcześniej “szopka i drzewko są znakiem nadziei dla rzymian i dla tych pielgrzymów, którzy będą mieli możliwość przybyć, by je podziwiać".



Szopka i choinka pozostaną na placu przed bazyliką do 10 stycznia.



Zwyczaj ustawiania szopki i choinki na placu św. Piotra wprowadził św. Jan Paweł II w 1982 roku. Dwa razy, w 1997 i 2017 roku, przywieziono choinki z Polski.