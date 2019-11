Cztery osoby poniosły śmierć, a osiem zaginęło w wyniku zawalenia się budowanego tunelu na autostradzie w rejonie miasta Lincang w prowincji Junnan na południowym zachodzie Chin - poinformowały lokalne władze.

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem czasu lokalnego, gdy z będącego w budowie tunelu zaczęła wydobywać się woda i błoto; w środku uwięzionych zostało 13 robotników.

Władze poinformowały, że z rumowiska wyciągnięto pięć osób, ale tylko jedna z nich przeżyła i obecnie jest w szpitalu w stabilnym stanie.



Akcję ratunkową skomplikował podmokły i niestabilny grunt. Do poszukiwania zaginionych włączono psy tropiące i specjalistyczny sprzęt. Na miejscu jest zespół medyczny - podała agencja Associated Press.



W Chinach często dochodzi do wypadków przemysłowych, pomimo wysiłków władz na rzecz poprawy szkoleń i inspekcji w zakresie bezpieczeństwa. W październiku na południowym zachodzie kraju zawalił się również będący w budowie podziemny parking, w wyniku czego śmierć poniosło osiem osób.