Ministerstwo Obrony Tajwanu rozpoczyna dystrybucję specjalnego poradnika, który otrzymają wszyscy mieszkańcy wyspy - czyli 23 miliony osób. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przetrwania zarówno w sytuacjach klęsk żywiołowych, jak i potencjalnej inwazji ze strony Chin.

Tajwańczycy otrzymają poradnik przetrwania na wypadek inwazji Chin i klęsk żywiołowych (zdjęcie ilustracyjne) / RITCHIE B. TONGO / PAP/EPA

Tajwan wydał poradnik dla mieszkańców z instrukcjami, jak postępować w razie inwazji Chin lub klęsk żywiołowych.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zapasów, ewakuacji i ochrony przed cyberzagrożeniami.

Poradnik trafi do 10 milionów gospodarstw domowych, a także w wersji angielskiej do obcokrajowców i mediów.

Nowy poradnik, którego dystrybucja rusza w tym tygodniu, ma trafić do niemal 10 milionów gospodarstw domowych na Tajwanie. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania zapasów żywności i niezbędnych przedmiotów, a także zalecenia dotyczące postępowania w przypadku spotkania z żołnierzami wroga.

Praktyczne wskazówki dla obywateli

W poradniku znalazły się m.in. zalecenia, by w każdym domu znajdowały się zapasy żywności na tydzień, takie jak ryż czy makaron, oraz gotowa do zabrania torba podróżna ze śpiworem. Obywatele są także instruowani, by w przypadku zauważenia aktywności wojskowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania natychmiast się oddalili i nie dokumentowali ruchów własnej armii, by nie narażać jej na ryzyko.

Zagrożenia militarne, jakie opisano w poradniku, to m.in. sabotaż kabli podmorskich, wprowadzenie przez Chiny strefę zakazu lotów czy inwazja chińskich wojsk. W publikacji zwrócono również uwagę na zagrożenia cybernetyczne, szczególnie związane z chińskimi aplikacjami mobilnymi, takimi jak WeChat, TikTok czy DeepSeek. Władze ostrzegają, że chińskie urządzenia mogą być wykorzystywane przez wroga do inwigilacji w czasie kryzysu.

Resort obrony na Tajwanie planuje wydrukować około 11 milionów egzemplarzy poradnika, w tym ponad 100 tysięcy w języku angielskim, przeznaczonych dla zagranicznych konsulatów, mediów i rezydentów. Dystrybucja ma zakończyć się do stycznia przyszłego roku.

Odpowiedź na rosnące zagrożenie

CNN przypomina, że Tajwan od lat znajduje się pod presją ze strony Chin, które uznają wyspę za swoje terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu jej przejęcia. Pekin regularnie organizuje manewry wojskowe w pobliżu Tajwanu, wysyłając samoloty wojskowe w strefę identyfikacji obrony powietrznej wyspy i prowadząc ćwiczenia morskie. Według tajwańskich władz, w 2024 roku liczba takich incydentów była rekordowo wysoka.

Pekin stara się izolować Tajwan na arenie międzynarodowej, blokując jego udział w organizacjach międzynarodowych, takich jak WHO czy ONZ. Chiny wywierają także presję na państwa, które utrzymują oficjalne stosunki dyplomatyczne z Tajpej, by je zerwały na rzecz Pekinu. Obecnie tylko kilkanaście krajów na świecie uznaje Tajwan za niezależne państwo.

Chiny są jednym z głównych partnerów handlowych Tajwanu, co daje im narzędzia do wywierania presji ekonomicznej. Pekin wprowadza czasem ograniczenia na import tajwańskich produktów lub grozi sankcjami firmom współpracującym z Tajwanem.

Tajwan jest też jednym z krajów najbardziej narażonych na katastrofy naturalne. Na wyspie regularnie dochodzi np. do trzęsień ziemi czy powodzi, do których prowadzą ulewne opady deszczu generowane przez cyklony tropikalne.