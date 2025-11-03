Pekin reaguje na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżył Chiny i Rosję o to, że potajemnie przeprowadzają próby użycia broni jądrowej. Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Mao Ning stanowczo zaprzeczyła tym sugestiom.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl.
Mao Ning oświadczyła podczas regularnego briefingu prasowego, że Chiny "zawsze przestrzegały ścieżki pokojowego rozwoju, prowadziły politykę powstrzymywania się od użycia broni jądrowej jako pierwsze, przestrzegały strategii samoobrony nuklearnej i respektowały swoje zobowiązanie do zawieszenia testów jądrowych".
Wypowiedź Donalda Trumpa padła w wywiadzie dla stacji CBS. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował podczas tej rozmowy, że Rosja i Chiny "robią testy, ale o tym nie mówią". Będziemy przeprowadzać testy, ponieważ inne kraje je przeprowadzają - zapowiedział.
Z kolei sekretarz energii USA Chris Wright usiłował złagodzić retorykę głowy państwa w wywiadzie dla Fox News, tłumacząc, że planowane amerykańskie próby to "eksplozje o charakterze niekrytycznym", czyli bez detonowania ładunku jądrowego. Wyjaśnił, że testuje się w nich wszystkie elementy broni atomowej, z wyjątkiem samej eksplozji nuklearnej.
Chiny, które od 1996 r. nie przeprowadzały testów nuklearnych, wyrażają nadzieję, że USA podejmą "konkretne działania w celu utrzymania międzynarodowego systemu rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji (broni atomowej) oraz zapewnienia globalnej równowagi strategicznej i stabilności" - podkreśliła Mao.