​Koalicja Postępowa Bułgaria Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych w poniedziałek po przeliczeniu 92 proc. oddanych głosów.

Rumen Radew / BORISLAV TROSHEV / PAP

Szacunki wskazują, że partia Rumena Radewa może mieć samodzielną większość w Zgromadzeniu Narodowym.

Wybory w Bułgarii wygrywa Postępowa Bułgaria

Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Bułgarii Rumena Radewa zdobyła ponad 1,3 mln głosów. Za nią uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 13,4 proc. (396 tys. głosów), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria - 13,2 proc. (390 tys. głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego - 6 proc. (184 tys. głosów) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie - 4,4 proc. (129 tys. głosów).

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

Wybory w Bułgarii: Postępowa Bułgaria z większością w Zgromadzeniu Narodowym

Chociaż Komisja nie opublikowała jeszcze oficjalnego podziału mandatów w przyszłym parlamencie, niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w nim samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Komentując wyniki wyborów, Radew zapewnił, że "zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii".

Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódmymi przedterminowymi.

O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.



Rumen Radew - kim jest?

Rumen Radew jest uznawany za polityka prorosyjskiego i eurosceptycznego, co budzi kontrowersje zarówno w kraju, jak i wśród partnerów Bułgarii w Unii Europejskiej i NATO. W przeszłości sprzeciwiał się wsparciu wojskowemu dla Ukrainy w wojnie z Rosją.