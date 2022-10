Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman niespodziewanie zrezygnowała ze stanowiska. To już druga zmiana w ścisłym gabinecie premier Liz Truss w ciągu 43 dni jego urzędowania. W piątek z funkcji ministra finansów zwolniony został Kwasi Kwarteng.

Suella Braverman / Tolga Akmen / PAP/EPA

Braverman ostro krytykowała wycofywanie się przez rząd w ostatnich dniach ze złożonych obietnic cięcia podatków, ale według brytyjskich mediów główną przyczyną jej rezygnacji jest fakt, że miała ona złamać zasady bezpieczeństwa, przekazując poufne informacje przez prywatny telefon. W liście informującym o rezygnacji wskazała jednak także na zaniepokojenie kierunkiem polityki rządu.

Politycznie Braverman znajduje się na prawym skrzydle Partii Konserwatywnej - mimo że sama ma imigranckie korzenie, zapowiadała zdecydowaną walkę z nielegalną imigracją, w tym poprzez budzące kontrowersje loty deportacyjne do Rwandy, ale też wyraźne ograniczenie liczby wszystkich imigrantów przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Jako szefowa MSW podkreślała, że rolą policji musi być zwalczanie przestępczości, a nie zajmowanie się kwestiami ideologicznymi, takimi jak wyrażanie poparcia dla ruchu Black Lives Matter czy LGBT. Od początku jasno opowiadała się też za brexitem.

Kto będzie następcą?

W rządzie poprzedniego premiera Borisa Johnsona pełniła funkcję prokurator generalnej Anglii i Walii, a po jego ustąpieniu w lipcu sama ubiegała się o przywództwo w Partii Konserwatywnej. Odpadła w drugiej rundzie, po czym poparła Liz Truss.

Nazwisko jej następcy zapewne zostanie ogłoszone jeszcze dziś, ale według dziennika "The Guardian" krążą spekulacje, że miałby nim zostać minister transportu w rządzie Johnsona, Grant Shapps.

Byłaby to już druga osoba wchodząca do rządu - i to w celu zajęcia prominentnego stanowiska - która w wyścigu o przywództwo konserwatystów poparła nie Truss, a Rishiego Sunaka. Po ogłoszeniu przez Truss nominacji ministerialnych zwracano uwagę, że nie próbuje ona zjednoczyć partii, gdyż niemal cały gabinet utworzyli ludzie, którzy poparli ją w wyścigu.

Truss ponownie przeprasza, ale nie zamierza rezygnować

Tymczasem walcząca o przetrwanie na stanowisku brytyjska premier Liz Truss ponownie przeprosiła za popełnione błędy, które spowodowały turbulencje gospodarcze, ale zapewniła, że nie ma zamiaru składać rezygnacji.

Dziś Truss - po raz pierwszy od czasu zmiany ministra finansów w piątek i faktycznego wyrzucenia do kosza całego jej programu gospodarczego przez nowego szefa tego resortu Jeremy'ego Hunta - odpowiadała na pytania posłów. Od tego, jak wypadnie podczas tej sesji, wielu posłów jej Partii Konserwatywnej uzależniało, czy próbować ją odsunąć z funkcji liderki, czy też dać jej jeszcze szansę.

Bardzo wyraźnie powiedziałam, że przepraszam i że popełniłam błędy. Właściwą rzeczą do zrobienia w tych okolicznościach jest wprowadzenie zmian, które wprowadziłam, oraz kontynuowanie pracy i dotrzymanie obietnic złożonych Brytyjczykom - oświadczyła Truss w Izbie Gmin.

Gdy lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer wyliczał kolejne punkty jej programu, z których rząd wycofał się w ciągu ostatnich kilku dni, i zapytał, dlaczego w takim razie ona jeszcze tu jest, Truss odparła: "Jestem wojowniczką i nie rezygnuję. Działałam w interesie narodowym, aby zapewnić, że mamy stabilność gospodarczą".

Truss faktycznie walczyła, ostro odcinając się Starmerowi, sama go atakując i w ocenie mediów wypadła dobrze, choć to, na ile przedłużyła swoje polityczne życie nadal jest otwartą kwestią. Już po sesji poselskich pytań kolejny, szósty poseł Partii Konserwatywnej publicznie ogłosił, że wysłał list z żądaniem przeprowadzenia partyjnego głosowania nad wotum zaufania dla Truss.

Odpowiadając na pytania Truss złożyła jeszcze jedną - oprócz tej, że nie zrezygnuje - ważną deklarację - że jej rząd podtrzymuje zasady corocznej waloryzacji emerytur. Zgodnie z nimi, emerytury są podnoszone o wskaźnik inflacji, o wskaźnik wzrostu płac lub o 2,5 proc. - w zależności od tego, która z tych liczb jest najwyższa. W tym roku jest to zdecydowanie inflacja, która we wrześniu osiągnęła 10,1 proc. w skali roku.

Jeszcze w poniedziałek Hunt wykluczył podejmowanie jakichkolwiek zobowiązań przed końcem miesiąca, gdy ma ogłosić średnioterminowy plan fiskalny. Jak wyjaśniło później biuro prasowe Truss, decyzja o waloryzacji emerytur była uzgodniona między nimi.