Pomimo deklarowanego przez Rosję ograniczenia działań na północy Ukrainy, trwają ataki na Czernihów, a siły rosyjskie zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa i zapewne dojdzie do walk na jego przedmieściach - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. W Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny. Najważniejsze wydarzenia związane z 36. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 31.03.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ AA/ABACA / PAP/Abaca





Rosjanie ostrzelali pociskami fosforowymi centralną część obwodu donieckiego.

Pomimo deklarowanego przez Rosję ograniczenia działań na północy Ukrainy, trwają ataki na Czernihów, a siły rosyjskie zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa i zapewne dojdzie do walk na jego przedmieściach - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

W Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum" , które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny.

Szef NATO poinformował, że Rosja przegrupowuje wojska, aby wzmocnić ofensywę w Donbasie.

Ok. 100 tys. osób wymaga pilnej ewakuacji z Mariupola.

ONZ: Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainie zginęło 1232 cywilów, 1935 zostało rannych.



Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi do ataków rakietowych na Ukrainę.

Co działo się w 35. dniu wojny w Ukrainie? Dowiecie się z zapisu relacji i podsumowania wydarzeń z 3 0.03.2022 r.

21:07

Rosyjscy żołnierze, którzy opuścili Czarnobylską Elektrownię Atomową, zabrali ze sobą strażników z ukraińskiej Gwardii Narodowej, przetrzymywanych przez nich w charakterze zakładników od początku wtargnięcia 24 lutego - podaje portal Ukrainska Prawda.

Według mera miasta Sławutycz Jurija Fomiczewa Ukraińcy powrócą, kiedy dojdzie do dużej wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją.

20:49

Ukraina dywersyfikuje dostawy paliw i jesteśmy przekonani, że zachowamy wystarczające rezerwy mimo rosyjskich ataków na nasze magazyny paliwowe - zadeklarował minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

20:43

W Charkowie rosyjskie wojska utworzyły stację walki elektronicznej. Wysłano stamtąd 5 tys. wiadomości do ukraińskich żołnierzy i pracowników administracji państwowej, wzywając do poddania się Rosjanom. Zlikwidowaliśmy tę instalację - przekazała w czwartek na Telegramie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Wynik jest z góry przesądzony! Bądźcie rozsądni i nie popierajcie nacjonalizmu oraz skompromitowanych przywódców kraju, którzy już uciekli ze stolicy!" - tak, według SBU, miała brzmieć treść SMS-ów, rozsyłanych przez rosyjskie wojska ze stacji w Charkowie.

20:37

"Jestem wdzięczny za gotowość Turcji, by stać się gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Zełenski nazwał tureckiego prezydenta "prawdziwym przyjacielem Ukrainy". "Uzgodniliśmy dalsze kroki na drodze do osiągnięcia pokoju" - poinformował.

20:34

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała ogromne skutki gospodarcze w wielu krajach. Prezydent USA Joe Biden ogłosił dwustopniowy plan obniżenia cen ropy naftowej i osiągnięcia niezależności energetycznej.

20:28

Dowództwo pułku Azow zaapelowało do władz Ukrainy o przeprowadzenie operacji, mającej na celu odblokowanie oblężonego przez Rosjan Mariupola na południowym wschodzie kraju - podaje portal Ukraińska Prawda.

"Jesteśmy pewni, że operacja odblokowania Mariupola przejdzie do historii jako heroiczny wyczyn naszego narodu. A jeśli do niej nie dojdzie - przejdzie to do historii jako wielka hańba" - podkreślił w odezwie zastępca dowódcy pułku Azow Swiatosław Pałamar.

Zastępca dowódcy przekazał, że obrońcy Mariupola biorą udział w walkach, nawet jeśli są ranni.

20:22

"Wróg próbuje atakować miasto Popasna, prawdopodobnie po to, by odciągnąć uwagę dowództwa wojskowego Ukrainy od prób przejęcia kontroli nad Iziumem i Mariupolem" - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Strona ukraińska oskarżyła wojska rosyjskie, że na zajętych terytoriach ograniczają przemieszczanie się ludności, biorą mieszkańców jako zakładników i wywożą zagrabione miejscowej ludności produkty żywnościowe.

20:05

Ambicje Rosji, by szybko zająć Kijów i całą Ukrainę rozpadły się i pod wieloma względami rosyjski prezydent Władimir Putin już przegrał - ocenił szef brytyjskich sił zbrojnych adm. Tony Radakin.

Wskazał, że NATO jest bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek za jego życia, które obejmowało większość okresu zimnej wojny.

20:03

Ministerstwo obrony podsumowuje rosyjską inwazję: 1370 rakiet wystrzelonych przez Rosjan, 148 dzieci zginęło w czasie inwazji, ponad 10 mln Ukraińców musiało opuścić swoje domy przez działania wojenne, 15 zniszczonych lotnisk...

19:58

Prezydent Biden: Ogłaszam dwuczęściowy plan osiągnięcia niezależności energetycznej.

19:47

Kadyrowcy ostrzeliwują sygnalizację świetlną.

19:41

Rosja będzie starać się okrążyć wojska ukraińskie w Donbasie, a potem, zdobywszy 1/3 terytorium Ukrainy, będzie chciała prowadzić negocjacje z tej silnej pozycji - ocenił w wywiadzie dla CNN International premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Zachód musi pospieszyć się z pomocą dla Ukrainy i przyjąć długoterminowy zestaw "miażdżących" sankcji wobec Rosji.

Morawiecki stwierdził też, że Rosja obawia się długoterminowych sankcji, a Polska opowiada się za "miażdżącym" zestawem restrykcji, w tym za konfiskatą majątków i zaprzestaniem kupowania surowców. Przestrzegł też, że zachodnie społeczeństwa mogą zmęczyć się wojną i jej skutkami, podczas gdy Rosja jest gotowa do prowadzenia jej przez kolejne miesiące.

19:37

Brytyjski minister obrony powiedział, że w wyniku inwazji na Ukrainę Rosja jest teraz "mniejszym krajem". "Prezydent Putin nie jest już tą siłą, którą był kiedyś. Jest teraz człowiekiem w klatce, którą sam zbudował. Jego armia jest wyczerpana, poniosła znaczne straty. Reputacja tej wielkiej armii rosyjskiej została zniszczona. Musi nie tylko żyć z konsekwencjami tego, co robi z Ukrainą, ale także z konsekwencjami tego, co zrobił z własną armią" - powiedział Wallace stacji Sky News.

19:33

Amerykańskie ministerstwo skarbu ogłosiło nałożenie sankcji na 21 firm i 13 osób z rosyjskiego sektora technologicznego, by zapobiec omijaniu wcześniejszych restrykcji i pozyskiwaniu zachodnich technologii. Dodatkowo sankcjami objęto państwowy ośrodek badawczy za cyberataki.

Wśród objętych sankcjami firm jest m.in. największy producent mikroelektroniki w Rosji, firma Mikron, która opracowała chipy dla rodzimego systemu kart płatniczych Mir.

19:31

Miasto Wyszogród w obwodzie kijowskim jest pod kontrolą ukraińskich wojsk, a w najbliższym czasie oczekujemy jeszcze lepszych doniesień z okolic Kijowa - powiedział zastępca szefa sztabu Wojsk Lądowych Ukrainy generał Ołeksandr Hruzewycz.

"W ciągu jednego, dwóch dni sytuacja znacząco zmieni się na naszą korzyść" - oświadczył Hruzewycz, cytowany przez agencję UNIAN.

19:27

Wielka Brytania i jej sojusznicy zgodzili się wysłać więcej śmiercionośnej broni na Ukrainę, aby pomóc odpierać rosyjską inwazję - ogłosił brytyjski minister obrony Ben Wallace po konferencji z udziałem ok. 30 państw wspierających Ukrainę, która odbyła się w Londynie.

Nie sprecyzował, kto i jaką broń przekaże, ale wyjaśnił, że pomoc ta obejmie pociski artyleryjskie o większym zasięgu, amunicję i więcej broni przeciwlotniczej.

19:24

W Krakowie jest obecnie ok. 150 tys. uchodźców z Ukrainy. Do tej pory numer PESEL dostało ok. 7 tys. osób, 5 tys. dzieci zaczęło naukę w szkołach. W DPS-ach ze względu na stan zdrowia przebywa dziewięć osób - wynika z szacunków urzędników miejskich.



19:17

Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował, że w regionie sytuacja mocno się zaostrza. Wojska rosyjskie sprowadzają znaczne ilości sprzętu i jednostki z Czeczenii.

"Mamy teraz o wiele więcej ostrzałów. Myślę, że kiedy ściągną dostateczną ilość sprzętu, spróbują przeprowadzić jakiś duży atak w rejonie Popasnej i Rubużnego. Na razie rzucają wszystkie świeżo zmobilizowane siły ciągle do ataku, żeby chociaż trochę się przebić. Nic jednak z tego nie wychodzi, dlatego teraz wszystko ostrzeliwują" - powiedział Hajdaj, cytowany przez portal Ukraińska Prawda.

19:13

Wielka Brytania nie planuje płacić za rosyjski gaz w rublach - poinformował rzecznik premiera Borisa Johnsona. Dodał, że rząd monitoruje implikacje żądania prezydenta Rosji Władimira Putina dla rynku europejskiego. Z Rosji pochodzi obecnie ok. 4 proc. gazu zużywanego w Wielkiej Brytanii.

19:10

Zniszczone budynki mieszkalne w Mariupolu.

19:07

Ponad 80,6 tys. Ukraińców złożyło od 17 marca br. wniosek wizowy w kanadyjskich placówkach. Rząd Kanady udostępnił ukraińskim uchodźcom wojennym pomoc taką samą, jak osobom, które mają prawo stałego pobytu.

Ukraińcy, którzy będą otrzymywać czasowe pozwolenia na pobyt w Kanadzie w ramach ogłoszonego dwa tygodnie temu rządowego programu. Będą korzystać z takich samych warunków pomocy po przyjeździe, jakie rząd federalny oferuje osobom, które otrzymały prawo stałego pobytu w Kanadzie - poinformował w komunikacie minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Sean Fraser.

19:05

Rosyjskie wojska najprawdopodobniej opuściły podkijowskie lotnisko w Hostomlu i w większości wycofały się z terenu czarnobylskiej elektrowni - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, mimo skupienia się rosyjskich działań na Donbasie, jak dotąd Rosjanie nie poczynili tam znacznych postępów.

Oficjel dodał, że ukraińskie wojska prowadzą ataki na wycofujące się na Białoruś oddziały rosyjskie.

18:54

Mer przekazał, że w Charkowie normalnie funkcjonują m.in. sklepy spożywcze, apteki i piekarnie. Regularnie dostarczana jest też pomoc humanitarna.

Wcześniej poinformował, że w ciągu 35 dni rosyjskiej inwazji rosyjska armia zniszczyła 15 proc. budynków mieszkalnych w Charkowie. Oszacował również, że miasto opuściła jedna trzecia mieszkańców.

18:49

Mieszkańcy Charkowa, którzy wyjechali z miasta z powodu rosyjskiej inwazji, zaczęli powracać do swoich domów. Jeśli zastają je zrujnowane, oferujemy miejsca noclegowe w przedszkolach, szkołach lub mieszkaniach u innych osób - powiedział mer Charkowa Ihor Terechow.

Wezwał mieszkańców do zachowania daleko idących środków ostrożności. "Nie mieliśmy jeszcze ani jednego spokojnego dnia, bez ostrzałów. Ataki nie są już wprawdzie prowadzone z powietrza, lecz wyłącznie ze stanowisk naziemnych, ale nadal wszystko jest możliwe" - stwierdził Terechow.

18:38

"Najlepszą odpowiedzą jest parafraza prezydenta Clintona sprzed 30 lat: Elektryczność, głupcze" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Waldemar Pawlak, pytany o dekret Władimira Putina, który domaga się płatności za gaz w rublach. "Prezydent Putin może się bujać z tym swoim gazem, bo nie będzie on nam do niczego potrzebny, poza przemysłem chemicznym" - stwierdził gość Piotra Salaka.

18:35

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko powiedział, że w wielu miejscach obwodu kijowskiego widoczne jest pewne wycofywanie się wojsk rosyjskich i że na razie główne walki przenoszą się w stronę Mariupola i wschodnich regionów kraju.

Denysenko zastrzegł, że niejasna jest sytuacja w obwodzie czernihowskim - regionie na północ od Kijowa, w pobliżu granicy z Białorusią. "Na razie to, co się tam dzieje bardziej przypomina rotację albo przegrupowanie" - ocenił.

18:29

Ważnym gestem wsparcia byłoby nadanie jednej z ulic Gdańska imienia Bohaterów miasta Mariupola. Takie wsparcie byłoby symbolem tego, że Mariupol jest w sercu każdego gdańszczanina - powiedział w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska mer Mariupola Wadym Bojczenko.

18:25

Rosja wprowadza zakaz wjazdu do kraju dla przywódców UE. Ma to być rosyjska odpowiedź na sankcje.

18:16

Podkijowskie składy żywności zostały doszczętnie zniszczone w intensywnym rosyjskim ostrzale.

18:09

O głośnych wybuchach w Kijowie i Charkowie informuje portal Ukraińska Prawda. Nad jedną z dzielnic stolicy Ukrainy unosi się slup czarnego dymu. Na razie nie wiadomo, czy rosyjski ostrzał spowodował ofiary w ludziach.

18:06

Pomnik ku czci żołnierzy sowieckich z II wojny światowej został zniszczony przez wojska rosyjskie w obwodzie kijowskim - poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Przedstawiciel ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych opublikował zdjęcie pomnika, ale nie podał, gdzie się on znajduje.

"Ci ludzie, którzy krzyczą o pamięci ‘przodków’ i o ‘wielkim zwycięstwie’ sami rujnują pomniki tych przodków" - napisał Heraszczenko.

Telegram

17:55

Niemcy i Francja przygotowują się do możliwego wstrzymania importu gazu z Rosji, ponieważ Moskwa domaga się od 1 kwietnia zapłaty w rublach za dostawy, czego Europejczycy odmawiają - oświadczył francuski minister gospodarki Bruno Le Maire w Berlinie.

"Może dojść do sytuacji, w której jutro, w bardzo konkretnych okolicznościach, nie będzie już rosyjskiego gazu. Od nas zależy przygotowanie tych scenariuszy, a my je przygotowujemy" - przekazał prasie Le Maire podczas konferencji prasowej z niemieckim ministrem gospodarki i klimatu Robertem Habeckiem.

17:47

Prezydent USA Joe Biden jeszcze dzisiaj ogłosi plan "historycznego uwolnienia" rezerw strategicznych ropy naftowej oraz wezwie Kongres do nakładania kar na koncerny nieeksploatujące swoich pól naftowych - zapowiedział Biały Dom. Ma to być odpowiedź administracji na wysokie ceny benzyny.

Plan Bidena ma polegać na uzgodnionym z sojusznikami uwalnianiu z rezerw strategicznych po milionie baryłek ropy dziennie przez najbliższe sześć miesięcy. Będzie to największe tego typu działanie w historii.

17:42

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział kolejne sankcje wobec Rosji za rozpętanie przez nią wojny przeciwko Ukrainie. Ostatni pakiet sankcji nie powinien być ostatnim - oświadczył w czwartek w Berlinie po spotkaniu z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

Odnosząc się do żądania Putina, aby za dostawy gazu płacić w rublach, Habeck stwierdził, że kluczowe znaczenie ma dotrzymywanie kontraktów. "Dla nas ważne jest to, że nie dajemy sygnału, że pozwalamy, by Putin nas szantażował" - oznajmił. "Próba podzielenia Zachodu przez Putina nie powiodła się" - dodał.

17:35

Rosyjski czołg wraz z załogą został zatopiony w rzece w obwodzie sumskim.

17:28

Zniszczony przez ukraińskie wojska rosyjski transporter opancerzony BTR-82A. Spłonęła też broń w środku - dwie wyrzutnie RPG-7V, dwie GP-25 UBGL, karabin snajperski SWD i trzy karabiny AS VAL.

17:24

Holandia dostarczyła dotychczas Ukrainie broń wartą ponad 50 mln euro - poinformowała minister obrony Kajsa Ollongren. “Dostawy będą kontynuowane" - zapewniła szefowa holenderskiego resortu obrony. Ministerstwo obrony odmawia udzielenia szczegółowych informacji w sprawie dostarczanego sprzętu. "Jest to związane ze względami bezpieczeństwa" - stwierdził rzecznik resortu.

17:20

Co najmniej 24 ukraińskich urzędników państwowych i samorządowych przebywa w niewoli u rosyjskich okupantów. Weryfikujemy informacje dotyczące jeszcze dwóch osób - podały źródła w administracji prezydenta Ukrainy, cytowane przez ukraińskiego nadawcę Suspilne.

17:14

NATO zwróciło się do nas z prośbą o wysłanie na Łotwę liczącego 800 żołnierzy batalionu, by wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu - ogłosiło duńskie ministerstwo obrony. Władze Danii już wcześniej informowały o gotowości wysłania takiej jednostki do jednego z krajów bałtyckich.

17:12

Wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę wolontariuszy pod Czernihowem na północy Ukrainy - poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ciężko ranne. Jak podkreśliła - w kolumnie jechali wyłącznie cywilni wolontariusze.

17:07

Rosjanie zamierzają opuścić Czarnobylską Elektrownię Atomową i pobliskie miasto Sławutycz - poinformował ukraiński koncern Enerhoatom. Jak podano, część rosyjskich wojsk już udała się w stronę granicy z Białorusią.

"Potwierdziły się informacje o tym, że okupanci, którzy zajęli Czarnobylską Elektrownię Atomową i inne obiekty w strefie wykluczenia, dwoma kolumnami wyruszyli w stronę ukraińskiej granicy z Białorusią" - napisano w komunikacie Enerhoatomu.

Telegram

16:54

Ukraińskie wojska wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji 2 kolejne miejscowości w obwodzie charkowskim.

16:48

Widzimy częściowe wycofywanie się rosyjskich taktycznych grup batalionowych z obwodu kijowskiego. Ostatniej nocy prawie 700 sztuk rosyjskiego sprzętu wojskowego przemieściło się w stronę granicy z Białorusią - przekazał zastępca szefa sztabu Wojsk Lądowych Ukrainy generał Ołeksandr Hruzewycz.

"Przewidujemy dwa warianty: albo jest to przegrupowanie rosyjskich sił, albo te formacje zostaną teraz przerzucone do Donbasu" - powiedział generał, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

16:37

Władimir Putin podpisał dekret nakazujący pobieranie opłat w rublach za dostawy gazu do krajów uznanych za nieprzyjazne - w tym gronie mieści się m.in. cała Unia Europejska. Nowe zasady mają obowiązywać od jutra.

16:29

Na rynku we Lwowie otwarto w czwartek wystawę poświęconą dziennikarzom poległym, ciężko rannym lub zaginionym podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ekspozycja nosi tytuł: "Nazwać wojnę wojną". "To nie jest kryzys czy konflikt, to jest prawdziwa wojna" - powiedziała PAP jedna z organizatorek Tetiana Teren.

16:27

Ośmiu oligarchów, którzy objęci zostali sankcjami, wjechało do Wielkiej Brytanii na podstawie tak zwanych złotych wiz - ustalił the Guardian. Aby otrzymać złotą wizę, wystarczyło zadeklarować chęć zainwestowania w Wielkiej Brytanii 2 mln. funtów. Z przyznawania tego typu wiz brytyjski rząd zrezygnował jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

16:18

16:11

Polska zabierze Rosji około 50 miliardów złotych rocznie. Taki będzie skutek ogłoszonego wczoraj całkowitego odcięcia się naszego kraju od ropy, węgla i gazu z tego kraju.

16:08

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, do północy z środy na czwartek w efekcie działań wojennych w Ukrainie zginęło co najmniej 1232 cywilów, a 1935 zostało rannych - przekazało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR). W poprzednim raporcie w środę informowano o 1189 ofiarach cywilnych i 1901 rannych.

16:01

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w czwartek, że podpisał dekret nakazujący od 1 kwietnia zagranicznym kontrahentom z "nieprzyjaznych państw" zapłatę za rosyjski gaz w rublach - pisze Bloomberg . W przeciwnym wypadku realizacja kontraktów będzie wstrzymana - oświadczył Putin w telewizyjnym wystąpieniu.

15:57

Mimo zapewnień rosyjskich dowódców, że wojska agresora opuszczają obrzeża Kijowa, w czwartek w ukraińskiej stolicy nadal słychać było odgłosy eksplozji i ostrzałów. Ruch w mieście jest jednak zauważalnie większy. Dla autobusów komunikacji miejskiej został otwarty ruch trzecim mostem na Dnieprze - Południowym.



15:52

Skala zniszczeń w Mariupolu.

15:43

Naszym celem jest doprowadzenie do jak najszybszych rozmów przywódców Ukrainy i Rosji. Zgłaszamy gotowość, by zorganizować takie spotkanie, o czym poinformuję Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina - zadeklarował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez turecką agencję Anatolia.

15:37

Oblężony Mariupol jest dziś najstraszniejszym miejscem w Europie, w mieście nie ma jedzenia i wody, ale Mariupol się nie poddaje i nadal walczy - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu online do parlamentu Belgii.

"Wojskowi rosyjscy zamknęli wszystkie wjazdy do miasta i zablokowali wejście od strony morza. Nie ma tam niczego: wody, jedzenia , lekarstw. Nie ma życia. Nie ma tego wszystkiego, co potrzebne jest do podtrzymania jakiegokolwiek życia. Jednak Mariupol nie poddaje się i nadal walczy z okupantami" - powiedział Zełenski.

15:28

Zełenski: Oblężony Mariupol jest dziś najstraszniejszym miejscem w Europie.

15:22

15:17

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w czwartek dekret powołujący 134,5 tys. nowych poborowych. Rosyjskie ministerstwo obrony zaprzecza, by mieli zostać wysłani na Ukrainę, która pięć tygodni temu została najechana przez Rosję - informuje agencja Reutera.

15:13

Pilnej ewakuacji z Mariupola wymaga ok. 100 tys. ludzi - zaalarmowała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk. Jak dodała, do tej pory udało się wydostać z miasta ok. 75 tys. osób.

"Kiedy mówimy o tym, ile Rosja deportowała na siłę osób, ukraińskich obywateli, sierot, mieszkańców domów starców, to chodzi o ok. 45 tys. ludzi" - przekazała wicepremier.

15:09

W Winnicy i Zaporożu słychać alarmy przeciwlotnicze.

15:05

Podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) w Dausze zabrakło ukraińskiej delegacji. Zamiast tego odtworzone wideo przedstawiające prezesa stowarzyszenia Andrija Pawełkę w kamizelce kuloodpornej. Na sali obecna była za to rosyjska delegacja.

Pawełko przypomniał o piłkarzach poległych w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Mówił o "horrorze wojny", którą trzeba przezwyciężyć.

Na sali kongresowej w Dausze siedziała natomiast rosyjska delegacja, która potwierdziła wniosek Rosji o organizację mistrzostw Europy w 2028 lub 2032 roku.

14:59

"Wywiad wojskowy Ukrainy zwraca się do żołnierzy sił zbrojnych Białorusi i wzywa ich, by odmówili udziału w zbrodniczej agresji Rosji przeciwko naszemu krajowi" - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez GUR MO na Facebooku.

Wywiad ukraiński oświadczył, że "dokonywane każdego dnia zbrodnie wobec ludności cywilnej", w tym wobec kobiet i dzieci, "nie mają nic wspólnego z męstwem wojennym, honorem oficera i obowiązkiem wobec Białorusi".

Zapewnił jednocześnie, że dysponuje "pełnymi danymi osobowymi wszystkich wojskowych, a także ich krewnych, ze składu oddziałów sił zbrojnych Białorusi, których próbuje się wciągnąć w haniebną, obcą dla nich i skazaną na porażkę wojnę przeciw Ukrainie".

14:52

Mieszkańcy miasta Hoła Prystań w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy żądają od Rosjan uwolnienia porwanego przez nich mera Ołeksandra Babycza i innych osób.

Zgromadzeni skandowali: "Wolność dla mera!", "Wolność dla zakładników!", "Hoła Prystań to Ukraina!", "Obwód chersoński to Ukraina!".

14:44

Prokuratura generalna Ukrainy wszczęła 3,5 tys. postępowań karnych przeciwko wojskowym Rosji z powodu naruszenia zwyczajów praw i zwyczajów wojny - powiadomił w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoljak na Twitterze.

Podolak wyjaśnił, że najcięższe sprawy dotyczą "zabijania obywateli, masowej przemocy, nadużyć wobec dzieci, tortur". Zapewnił, że chodzi o udokumentowane fakty. Wyraził przekonanie, że "skutki dla Federacji Rosyjskiej będą katastrofalne".

14:36

Najwięksi światowi jubilerzy, w tym Tiffany, Pandora i Chopard , ogłosili wstrzymanie zaopatrywania się w pochodzące z Rosji kamienie szlachetne wykorzystywane do produkcji biżuterii - informuje brytyjski dziennik "The Guardian". Chodzi o to, by pieniądze z tych transakcji nie szły na rosyjskie zbrojenia. Rosja odpowiada za niemal jedną trzecią światowej produkcji diamentów.

14:32

Rosjanie zniszczyli niemal cały ukraiński przemysł zbrojeniowy - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksji Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Prezydencki doradca przekazał również, że ukraińska propozycja pokojowa złożona podczas wtorkowych rozmów z delegacją rosyjską w Stambule jest "idealnym porozumieniem, które kilkakrotnie, w sposób podstawowy wzmacnia naszą pozycję".

14:29

"Rosyjskie rakiety i bomby lotnicze uderzają w nasze miasta i cywilną infrastrukturę każdego dnia i każdej nocy. Dla rosyjskich wojsk nie ma zabronionych celów. Atakują wszystko - od szpitali do lotnisk, od sklepów spożywczych do osiedli mieszkaniowych" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Telegram

14:25

"Zgodziliśmy się na organizację korytarzy humanitarnych. Z Ukrainy na Ukrainę! Rozmawialiśmy o wspólnym wsparciu finansowym Ukraińców poprzez (rządową aplikację) Diia. Pracujemy nad powrotem do kraju Ukraińców, którzy zostali uprowadzeni lub siłą wywiezieni na terytorium Rosji" - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal po rozmowie z szefem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) Peterem Maurerem.

14:21

na Białorusi zauważono ruch około 100 jednostek rosyjskiego sprzętu, który przemieszcza się z Czarnobyla w głąb kraju.

14:17

Premier Norwegii Jonas Gahr Store przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Władimirem Putinem, podczas której wezwał rosyjskiego przywódcę do przerwania wojny i wycofania z Ukrainy rosyjskich wojsk - podała agencja Reutera, powołując się na komunikat biura norweskiego premiera.

14:10

14:04

Turcja jest, co do zasady, gotowa wystąpić w roli gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy, jednak szczegóły takiego rozwiązania muszą być jeszcze dopracowane - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, cytowany przez agencję Reutera.

Erdogan dodał, że złagodzenie operacji militarnej Rosji w pobliżu Kijowa i położonego na północy Ukrainy Czernihowa jest "naprawdę ważnym krokiem".

13:57

Liczba ofiar ostrzału rakietowego w Mikołajewie wzrosła do 19 osób.

13:52

Ponad 13 tysięcy uchodźców z Ukrainy skorzystało do tej pory z interwencyjnego skupu hrywien - informuje Narodowy Bank Polski. Jest to możliwe od trzech dni.

13:43

Po wojnie budynki mieszkalne będą projektowane zgodnie z najnowszymi normami bezpieczeństwa - poinformował ukraiński minister infrastruktury Ołeksandr Kubrakow. To jeden z wniosków ministra po wizycie w zrujnowanym przez Rosjan Charkowie na wschodzie Ukrainy.

Według ministra w mieście zostało zniszczonych około 1300 wielopiętrowych budynków mieszkalnych, 70 szkół, 54 przedszkoli i 16 szpitali. Zniszczeń na podobną skalę doznały też inne miasta znajdujące się w strefie działań wojennych.

13:40

Tereny obwodu charkowskiego po rosyjskich ostrzałach.

13:37

13:34

Szef NATO poinformował, że Rosja przegrupowuje wojska, aby wzmocnić ofensywę w Donbasie.

13:31

Syryjscy lekarze organizują zdalne szkolenia dla ukraińskich medyków w zakresie postępowania z pacjentami, którzy mogliby ucierpieć w wyniku użycia broni chemicznej i biologicznej przez rosyjskie wojsko. W ciągu dziesięciu dni przeszkolono kilka tysięcy Ukraińców - opisuje amerykański tygodnik "Time".

Nagrania ze szkoleń są zamieszczone m.in. w serwisie Youtube. Obejrzano je jak dotąd ponad 30 tysięcy razy. Opracowywane są także tłumaczenia, aby zwiększyć ich dostępność dla ukraińskich lekarzy.

13:23

Według sztabu ukraińskiego, wróg wycofuje się z okolic Kijowa i Czernichowa między innymi na Białoruś, by tam odbudować zdolność bojową. W trakcie odwrotu osłania się, intensywnie ostrzeliwując ukraińskie pozycje z wykorzystaniem artylerii. Część jednostek zostaje na pozycjach, by zabezpieczać trasy przejazdu kolumn wojskowych. Wciąż blokowany i ostrzeliwany jest natomiast Czernihów.

13:15

Główne wysiłki wroga to teraz ustanowienie pełnej kontroli nad obwodami: ługańskim i donieckim, utrzymanie okupowanych granic i przygotowania do kolejnych działań ofensywnych - przekazuje w południowym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii.

Ukraińskie dowództwo obserwuje przemieszczanie się wojsk wroga na wschodnie pogranicze w okolice Donbasu. Odnotowano wojskowe transporty kolejowe z Białorusi do Rosji. Ze wschodu na Ukrainę przerzucani już są żołnierze, ale - jak twierdzi Kijów - część jednostek wyczerpała już możliwości formowania rezerw.

13:11

Ukraińskie wojsko miało odbić z rąk Rosjan pięć miejscowości w obwodzie zaporoskim - podało dowództwo wojsk powietrzno-desantowych ukraińskiej armii. W wyniku kontrataku wyzwolone miały zostać miejscowości Zatyszja, Małyniwka, Wesełe, Zełenyj Haj i Krasne.

13:05

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego jednostki wojskowej w obwodzie dniepropietrowskim na południowym wschodzie Ukrainy - podał gubernator obwodu Wałentyn Rezniczenko na Facebooku.

12:53

"Przyjechałem do Niemiec, aby wesprzeć delegację ukraińską w rozmowach politycznych w Berlinie. Chodzi o dalszą pomoc dla Ukrainy w dramatycznej dla naszego kraju sytuacji. Jesteśmy wdzięczni za udzieloną pomoc, ale pilnie potrzebujemy większego wsparcia humanitarnego i wojskowego w wojnie z armią rosyjską" - powiedział Wołodymyr Kliczko w czwartek dziennikowi "Bild".



12:42

Brytyjski rząd nałożył w czwartek sankcje na kolejnych 14 osób i podmiotów z Rosji w związku z napaścią tego kraju na Ukrainę. Większość z nowo objętych sankcjami stanowią osoby i firmy związane z mediami.

Na liście znaleźli się m.in. Aleksandr Żarow, dyrektor naczelny Gazprom-Media, Aleksiej Nikołow, dyrektor zarządzający RT (dawniej Russia Today), szef Sputnik International Broadcasting Anton Anisimow i znany prezenter wiadomości w państwowej telewizji Siergiej Brilew. Oprócz nich sankcje nałożono na gen. Michaiła Mizincewa, nazywanego "rzeźnikiem Mariupola", który jest oskarżony o ostrzeliwanie celów cywilnych w tym ukraińskim mieście.

12:34

Rosyjski atak rakietowy na wojskowe obiekty w obwodzie dniepropietrowskim. Jak informują lokalne władze, pociski spadły na budynki administracyjne i skład paliwowy. Ze wstępnych danych wynika, że dwie osoby zginęły, a pięć trafiło do szpitala. Trwa akcja ratownicza i gaszenie ognia.

12:28

Dzieci z Ukrainy trafiają już do polskich szkół, jednak placówki nie są w stanie stworzyć oddziałów tylko dla cudzoziemców i uczniowie trafiają do klas polskich. Pierwsze kilka dni są w szoku, bo do tego stresu po doznaniach wojennych i przeprowadzce są wrzucani w obce środowisko językowe, edukacyjne, nie rozumieją co się dzieje, nie rozumieją w większości co do nich się mówi, więc potrzebują od kilku do kilkunastu dni, żeby po prostu odetchnąć - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Oleksandr Pustovyi, dyrektor Sobotniej Szkoły Ukraińskiej oraz nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 141 w Warszawie.

12:27

Wsparcie Ukrainy to główny temat potkania prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą - poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz.To były dobre rozmowy - stwierdził Przydacz.

12:26

Ukraiński parlament przygotowuje ustawę o zakazie działalności Patriarchatu Moskiewskiego oraz odebranie jego majątku z powodu prowojennej postawy patriarchy Cyryla - poinformował serwis informacyjny Nexta.

Projekt proponuje zakaz "działalności Patriarchatu Moskiewskiego - Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz organizacji religijnych wchodzących w skład Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w tym Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego".

Wedle ustawy cały majątek kościelny zakazanych kościołów zostanie upaństwowiony w ciągu 48 godzin od dnia wejścia w życie ustawy.

W piątek zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Epifaniusz zwrócił się do wiernych, podkreślając lojalność patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla wobec władz Federacji Rosyjskiej oraz zauważając, że błogosławi on wojnę przeciw Ukrainie.



12:25

Kolejna runda rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych odbędzie się w piątek za pośrednictwem połączenia wideo - poinformował ukraiński negocjator i deputowany Dawyd Arachamija na Telegramie.

"Negocjacje z delegacją rosyjską zostaną wznowione online 1 kwietnia. Podczas rozmów w Turcji ogłosiliśmy też potrzebę spotkania przywódców obu krajów. Delegacja rosyjska odpowiedziała, że najpierw potrzebny jest bardziej spójny projekt umowy. W ciągu tygodnia ustalimy to, co zależy od uczestników procesu negocjacji. I mamy nadzieję, że w dalszej kolejności spotkają się prezydenci obu krajów. Jednocześnie nalegamy, aby takie spotkanie nie odbyło się w Rosji czy na Białorusi" - napisał Arachamija.

12:09

Prezydent Gianni Infantino otwierając kongres FIFA w Dausze nie odniósł się bezpośrednio do zbrojnej inwazji Rosji i wojny w Ukrainie. Poprosił jednak uczestników, by minutą ciszy uczcić pamięć tych, którzy "stracili życie wskutek pandemii i konfliktów zbrojnych na całym świecie".

Kongres FIFA w stolicy Kataru wiąże się z piątkowym losowaniem grup turnieju finałowego mistrzostw świata, które w tym kraju odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.

W kongresie uczestniczą przedstawiciele wszystkich federacji zrzeszonych w FIFA, w tym rosyjskiej, której drużyny wskutek sankcji nałożonych po ataku zbrojnym na Ukrainę zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji. Na miejscu w Dausze jest m.in. Aleksiej Sorokin, szef Komitetu Organizacyjnego poprzednich mistrzostw świata w 2018 roku.

W obradach, w których część osób bierze udział zdalnie, uczestniczą również przedstawiciele Ukrainy.



12:08

"Tzw. druga armia świata to pozory. W rzeczywistości wojsko Federacji Rosyjskiej jest pełne szabrowników, podłych zbrodniarzy wojennych" - napisał na swoim Facebooku ukraiński sztab generalny. Jako dowód zamieścił zdjęcie rzeczy znalezionych przy jednym z zabitych rosyjskich żołnierzy.

11:32

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą. Tematy spotkania, to sytuacja na Ukrainie i wsparcie, jakiego Polska udziela temu krajowi.



11:24

Najwięksi jubilerzy, w tym Tiffany, Pandora i Chopard, ogłosili wstrzymanie zaopatrywania się w pochodzące z Rosji minerały wykorzystywane do produkcji biżuterii - poinformował brytyjski dziennik "The Guardian".

Argumentując swoje decyzje, firmy poinformowały, że podjęły je na podstawie analizy kontrolowanego przez rosyjskie władze biznesu diamentowego i możliwości finansowania z jego pomocą wojny przeciwko Ukrainie.

Rosja odpowiada za 30 proc. światowej produkcji diamentów, z których 98 proc. jest wydobywanych i sprzedawanych przez blisko związaną z Kremlem firmę Alrosa - poinformował "The Guardian". Według prezydenta Rosji Władimira Putina Alrosa "zapewnia poważne przychody budżetowi federalnemu i regionalnemu".

11:23

Urzędnicy Unii Europejskiej przeszukali wczoraj biura niemieckich oddziałów Gazpromu w ramach śledztwa dotyczącego roli rosyjskiego giganta gazowego w doprowadzeniu cen w Europie do rekordowych poziomów - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Według agencji urzędnicy unijnych organów antymonopolowych przeszukali biura niemieckich Germania GmbH i Wingas GmbH, które mają zaopatrywać około 20 procent niemieckiego rynku.

11:21

W Hadze, stolicy sprawiedliwości, wiecie, jak pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do deputowanych parlamentu Holandii.

Ukraiński prezydent, który wystąpił za pośrednictwem łącza wideo, wezwał także Holandię do zamknięcia portów dla rosyjskich statków i zaprzestania handlu z Rosją.

Tyrania zawsze przegrywa, ale aby tak się stało, musimy otrzymać broń - oznajmił Zełenski. Podziękował Holandii za "bezprecedensową pomoc", prosząc o kolejne dostawy broni w celu odparcia rosyjskiej agresji.



10:48

Rosyjscy żołnierze, którzy okupowali Czarnobyl, zostali przewiezieni do centrum leczenia chorób popromiennych na Białorusi - poinformował Jarosław Jemelianenko, członek Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, powołując się na białoruskie źródła.



Jak dodał, zasady postępowania na terytorium strefy wykluczenia są jasne i obowiązują każdego, bo fizyka "działa niezależnie od statusu czy pagonów".

"Przy minimalnej inteligencji dowódców czy żołnierzy można było uniknąć takich konsekwencji. Kraina małp" - napisał Jemelianenko.

Z informacji, na które Jemelianenko powołuje się w swoim wpisie, wynika, że rosyjscy żołnierze są "regularnie przywożeni" do centrum leczenia chorób popromiennych.

10:25

Prezydent Rosji Władimir Putin dokonał "potężnego błędu w ocenie" sytuacji na Ukrainie, w tym możliwości swoich wojsk, a jego doradcy boją się powiedzieć mu prawdę o wojnie - powiedział szef brytyjskiego wywiadu elektronicznego GCHQ Jeremy Fleming.



10:22

Rosjanie ostrzelali pociskami fosforowymi centralną część obwodu donieckiego - poinformował szef tamtejszej administracji obwodowej Pawło Kirilenko. Informuje o wielu rannych, w tym poszkodowanych dzieciach.

Rosjanie użyli wyjątkowo śmiercionośnej broni fosforowej w Marince, Krasnogorowce i Nowomichajłowce. Nie wiadomo, ile osób jest poszkodowanych. Tylko do jednego ze szpitali szpitala trafiło 11 rannych, w tym czworo małych dzieci.

Także w innych częściach obwodu donieckiego trwają nieprzerwane ataki z wykorzystaniem między innymi ciężkiej artylerii. Ludzie odcięci są od zaopatrzenia. Miejscowe władze starają się zapewnić dostawy wody pitnej. W niektórych miejscach pod ostrzałem prowadzona jest ewakuacja.

10:14

Australia wystosuje w piątek formalny wniosek dotyczący wycofania kraju ze zobowiązań wynikających z klauzuli największego uprzywilejowania (MFN) i nałoży 35 proc. cła na wszystkie produkty importowane z Rosji i Białorusi; zwiększamy przez to ekonomiczny koszt rosyjskiej inwazji na Ukrainę, którą wsparła Białoruś - podano w komunikacie australijskiego rządu.

10:13

Słoweńscy dyplomaci ściągnęli z gmachu ambasady w Kijowie flagę kraju, ponieważ przypominała flagę Rosji - poinformował portal Klix, powołując się na Bosztjana Lesjaka, charge d'affaires Słowenii na Ukrainie.

"Z dumą z powrotem wznieśliśmy w Kijowie flagę Słowenii i Unii Europejskiej, jednak następnego poranka odwiedzili nas funkcjonariusze ukraińskiej gwardii narodowej i policji, prosząc o tymczasowe usunięcie flagi, ponieważ przypomina ona flagę rosyjską" - powiedział słoweński dyplomata.

Na obie flagi składają się te same kolory ułożone w tej samej kolejności - biały, niebieski i czerwony. Na fladze Słowenii znajduje się dodatkowo herb państwowy.

10:10

W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa uszkodzony został gazociąg, przez co 34 tys. mieszkańców zostało pozbawionych dostaw gazu - poinformowało lokalne przedsiębiorstwo gazownicze, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

"Toczące się walki, ciągłe ostrzały i niemożliwe do przewidzenia bombardowania uniemożliwiają prace naprawcze tego rurociągu" - napisano.

09:57

Władze Osetii Południowej, nieuznawanej na arenie międzynarodowej republiki, leżącej w granicach Gruzji, ogłosiły, że podejmą "kroki prawne", by stać się częścią Federacji Rosyjskiej. Apel prezydenta quasi-państwa został opublikowany na stronie partii Jedna Rosja.

09:46

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zaapelowała do Rosji o zezwolenie na korytarze ewakuacyjne i pomoc dla ludności cywilnej w walczącym i poważnie zniszczonym ukraińskim mieście Mariupol. Podkreśliła, że "należy natychmiast powstrzymać ataki" na miasto.



09:40

Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ostrzału rakietowego siedziby władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy; 36 osób zostało rannych - poinformowały służby ratunkowe.

"Spod gruzów wydobyto ciała 14 osób. Jedna osoba zmarła na oddziale intensywnej terapii" - podano w komunikacie Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



We wtorek rano rosyjskie wojska ostrzelały gmach administracji obwodowej w Mikołajowie. Zniszczeniu uległa cała środkowa część obiektu, od parteru po ósme piętro.



09:31

Wołodymyr Zełenski przed australijskim parlamentem / MICK TSIKAS / PAP/EPA

Musimy naprawić błędy z przeszłości, gdy nie karaliśmy Rosji za jej przewinienia; potrzebne mocniejsze sankcje - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając online do australijskiego parlamentu.

Ukraiński prezydent zaproponował również włączenie Australii do programu odbudowy kraju po wojnie.

Australia dostarczyła Ukrainie pomoc wojskową i humanitarną, kraj zakazał również eksportu tlenku glinowego i jego rudy, w tym boksytu, do Rosji.

Rząd australijski objął dotąd 476 sankcjami 443 osoby, wśród których znaleźli się ludzie z bliskiego kręgu prezydenta Rosji Władimira Putina, oraz 33 podmioty, w tym większość rosyjskich banków i wszystkie instytucje odpowiedzialne za rosyjski dług publiczny.

09:10

Dotychczas w wyniku ostrzałów i bombardowań na Ukrainie uszkodzonych zostało 261 placówek ochrony zdrowia, w tym 13 zniszczono całkowicie - powiedział ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Zginęło sześciu pracowników medycznych, a 18 zostało rannych. To bardzo smutna statystyka miesiąca wojny - powiedział minister.

09:09

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,393 mln osób - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze SG odprawili 25,5 tys. podróżnych, czyli o 14 proc. więcej niż we wtorek.

09:05

Pomimo deklarowanego przez Rosję ograniczenia działań na północy Ukrainy, trwają ataki na Czernihów - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie nadal zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa, pomimo wycofania ograniczonej liczby jednostek. W najbliższych dniach dojdzie prawdopodobnie do ciężkich walk na przedmieściach miasta. Ciężkie walki trwają w Mariupolu, który jest kluczowym celem sił rosyjskich, jednak siły ukraińskie nadal kontrolują centrum miasta" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:03

W regionie Łużańska całą noc trwały ostrzały. W Lisiczańsku wybuchł pożar składu paliwa.

09:01

Ukraińska armia potwierdza całkowite zawieszenie ognia w rejonie Mariupola. To odpowiedź na podobną deklarację Rosji. Jak informuje ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, rozpoczyna się kolejna ewakuacja mieszkańców oblężonego od kilku tygodni miasta.

09:00

Od początku wojny z Rosją zginęło 148 ukraińskich dzieci, a 232 zostały ranne - przekazała na Telegramie rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa cytowana przez Interfax-Ukraina. Według danych ONZ ponad 2 miliony dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z kraju.



08:48

Czy teraz umrzemy? - to miały być pierwsze słowa oligarchy Romana Abramowicza, uczestnika ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych, który miał zostać otruty na początku marca. Rosjanin miał wtedy na jakiś czas stracić wzrok. Ruszyła fala spekulacji, czym Abramowicz próbowano go otruć.

08:47

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły około 17,5 tys. żołnierzy - poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 31 marca to według ukraińskich danych: około 17,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 614 czołgów, 1735 bojowych pojazdów opancerzonych, 311 systemów artyleryjskich, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy obrony przeciwlotniczej, 135 samolotów, 131 śmigłowców, 1201 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 75 cystern, 83 bezzałogowce, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.



08:45

Przestańcie sponsorować zbrodnie wojenne, ocalcie swoją markę - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, zwracając się do niemieckiego producenta czekolad Ritter Sport, który odmówił wycofania się z rosyjskiego rynku.

"Ritter Sport odmawia wycofania się z Rosji, powołując się na możliwe 'poważne skutki' dla firmy. Pozostanie w Rosji przyniesie jednak gorsze skutki, takie jak dotkliwe szkody dla reputacji (firmy). Przestańcie sponsorować zbrodnie wojenne, Ritter Sport. Ocalcie swoją markę i dochody" - zaapelował Kułeba.

08:44

Wszyscy mają w pamięci doświadczenie 2014 roku. Do porozumień mińskich doszło, gdy strona ukraińska została pokonana. Wówczas Francja i Niemcy się włączyły, by uniknąć klęski politycznej. To się odbywało, gdy na polu bitwy Ukraińcy dostali mocno w skórę. W tej chwili oni wiedzą, że nie dostali w skórę, Rosjanie też to wiedzą. Dopóki nie będzie wojennego rozstrzygnięcia, gdy któraś ze stron uzna, że została pokonana, to trudno się spodziewać, że przybliżamy się do jakiegoś politycznego rozwiązania - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.

08:05

134 cywilów, w tym sześcioro dzieci, zginęło, a 415 osób zostało rannych od początku wojny z Rosją w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformował gubernator obwodu Witalij Kim.



Według gubernatora uszkodzone zostały 1622 budynki cywilne, w tym 1200 budynków mieszkalnych. Reszta to szkoły, przedszkola i inne obiekty infrastruktury cywilnej.



08:04

Rosyjscy okupanci zaminowali cmentarz w Trościańcu w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - przekazał w nocy ze środy na czwartek na Telegramie szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki.

W sobotę Trościaniec został odbity przez wojska ukraińskie z rąk sił rosyjskich.

08:03

Działanie łączności 5G, przewidzianej dla służb i wojska, będzie mogło być utrudniane z obwodu kaliningradzkiego - pisze "Rzeczpospolita".

07:45

Rosyjskie wojsko zaczęło opuszczać tereny elektrowni atomowej w Czarnobylu - poinformowała agencja AFP, powołując się na urzędnika Pentagonu. Ukraińcy przestrzegali, że przebywanie w regionie jest niebezpieczne i żołnierze mogli ucierpieć w wyniku choroby popromiennej.

07:12

W ciągu 35 dni wojny na Ukrainie armia rosyjska zniszczyła 15 proc. budynków mieszkalnych w Charkowie na wschodzie kraju - przekazał mer miasta Ihor Terechow.

W ciągu 35 dni w Charkowie zniszczono łącznie 1531 obiektów, w tym 1292 budynki mieszkalne. Armia rosyjska zniszczyła 76 szkół, 54 przedszkola, 16 szpitali. W ruinie znalazło się 239 biurowców - przekazał Terechow.

Mer szacuje, że wyjechało około jednej trzeciej mieszkańców miasta.



07:11

Kreml przygotowuje kadry do obsadzenia stanowisk w okupacyjnej administracji na zajętych terytoriach Ukrainy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Według dostępnych informacji na terenie Federacji Rosyjskiej dobierani są pracownicy organów ścigania, prokuratur i sądów, którzy w przyszłości trafią na terytorium Ukrainy" - czytamy w komunikacie sztabu.

07:08

W ciągu ostatniej doby wojska ukraińskie zestrzeliły m.in. cztery rosyjskie samoloty, dwa pociski manewrujące oraz jeden bezpilotowiec - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

"Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej dobie trafiły siedem celów powietrznych - cztery samoloty, jeden bezpilotowiec i dwa pociski manewrujące. (...) Nasi żołnierze zniszczyli też 10 czołgów, 18 pojazdów opancerzonych, 13 pojazdów kołowych oraz 15 systemów artyleryjskich" - czytamy w podsumowaniu.

06:51

Mamy informacje wskazujące, że Putin czuje się zwodzony przez doradców na temat przebiegu wojny w Ukrainie - przekazała dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield. Dodała, że rosyjski prezydent nie otrzymuje prawdziwych informacji o sytuacji wojennej, ani skutków sankcji na rosyjską gospodarkę.

05:38

Pałac Elizejski poinformował w nocy, że podchodzi sceptycznie do zapowiedzi Rosji o zawieszeniu broni w czwartek w Mariupolu, ponieważ nie jest to pierwszy taki komunikat Moskwy o "lokalnym rozejmie" - podaje francuska telewizja BFMTV.



05:20

W zajętym na początku marca przez rosyjskie wojska Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny.

Wzorem miałyby być separatystyczne "republiki ludowe" w Donbasie - ługańska i doniecka, których "niezależność" uznała w lutym Moskwa.



05:10

Naszą relację z 35. dnia wojny zaczynamy od podsumowania najważniejszych z nocy:

- Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych, która odbyła się w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia. Arakhamia napisał w mediach społecznościowych, że zaproponował, by w ramach negocjacji spotkali się prezydenci Ukrainy i Rosji, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, ale rosyjscy negocjatorzy odpowiedzieli, że należy najpierw zrobić postępy w przygotowaniach projektu porozumienia.

- Ukraiński sztab generalny poinformował w komunikacie opublikowanym na Facebooku, że Rosja rozlokowuje na Ukrainie dodatkowe jednostki artylerii i przesuwa je w rejon miasta Izium, w kierunku na Donbas.



- Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi, przy granicy z Polską, do ataków rakietowych na Ukrainę. Ofensywa z Białorusi tak naprawdę już się zaczęła. Ponadto, Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu do ostrzału rakietowego naszego terytorium - powiedział Denysenko.

- Zapowiedź Rosji o zawieszeniu broni w czwartek w Mariupolu to manipulacja - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, odnosząc się do komunikatu rosyjskiego resortu obrony wydanego wieczorem. Według komunikatu rosyjskiego ministerstwa zawieszenie broni miałoby obowiązywać od godz. 10 w czwartek i pozwolić na ewakuację ludności cywilnej z oblężonego miasta do Zaporoża. Wereszczuk podkreśliła, że tylko informacje strony ukraińskiej, dotyczące tras ewakuacji cywilów i otwierania korytarzy humanitarnych, są wiarygodne.

- Ukraiński pułk Azow, którego cytuje agencja Ukrinform, poinformował w nocy, że zniszczył trzy czołgi wroga i zabił co najmniej 64 żołnierzy rosyjskiej piechoty w Mariupolu, w tym ze specjalnych sił wywiadu GRU.

- Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że ataki na szpitale i ośrodki zdrowia na Ukrainie to część rosyjskiej strategii. Potwierdzono 72 takie przypadki, w których zginęli medycy i pacjenci - dodał. Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że Rosjanie celowo uniemożliwiają Ukraińcom dostęp do opieki medycznej. Ryan powiedział, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie stał się dla rosyjskich wojsk "celem samym w sobie".



- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi powiedział w wywiadzie dla CNN, że UNHCR stracił kontakt ze swymi pracownikami w Mariupolu. Część z nich zdołała wydostać się (z miasta). Inni są tam nadal i nie możemy się z nimi skomunikować - dodał.

- W wyniku działań rosyjskich wojsk połowa Irpienia została zburzona, zniszczono 50 proc. najważniejszej infrastruktury. Mimo walk i rosyjskiego ostrzału wielu ludzi nie wyjechało - powiedział w wywiadzie dla CNN mer miasta Ołeksandr Markuszyn. Nie udało się na razie przywrócić dostaw energii i wody, w mieście jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ Rosjanie kontynuują ostrzał - podaje CNN, cytując Markuszyna.



- Według brytyjskiego wywiadu elektronicznego GCHQ zdemoralizowani rosyjscy żołnierze na Ukrainie odmawiali wykonywania rozkazów, niszczyli własny sprzęt, a nawet przypadkowo zestrzelili własny samolot - podała wieczorem stacja Sky News.

- Stany Zjednoczone zaangażowane są w sprawę bezpieczeństwa Polski - zapewnił amerykańskich Polaków prezydent USA Joe Biden w sygnowanym 31 marca liście do nowojorskiego Centrum Polsko-Słowiańskiego (CPS). "Stany Zjednoczone są oddane sprawie bezpieczeństwa Polski i podziwiamy (...) Polaków, których zachowanie w tych trudnych czasach odzwierciedla ich wiarę w nadzieję i solidarność" - ocenił Biden, składając gratulacje CPS, największej polonijnej instytucji społeczno-kulturalnej na Wschodnim Wybrzeżu USA z okazji jubileuszu 50-lecia.

- USA rozważają uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej, by ustabilizować jej ceny - podał Bloomberg News. Biały Dom przekazał, że prezydent Joe Biden poinformuje w czwartek o krokach na rzecz obniżenia cen paliw w USA po inwazji Rosji na Ukrainę.

- Szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto oskarżył władze Ukrainy o to, że wspólnie z węgierską opozycją próbują wpłynąć na wynik zaplanowanych na 3 kwietnia wyborów w jego kraju - podaje Associated Press.

W nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych Szijjarto ogłosił, że "węgierska lewica koordynuje (swe wysiłki) z przedstawicielami rządu Ukrainy", a Kijów próbuje przechylić wynik głosowania na Węgrzech na korzyść partii opozycyjnych.