W różnych miejscach Mińska dochodzi do zatrzymań – twierdzą niezależne media na Białorusi. Od rana napływają informacje o dużej liczbie funkcjonariuszy i sprzętu milicyjnego w białoruskiej stolicy w związku z zapowiedzianą przez opozycję akcją protestacyjną.

Mińsk / PAP/EPA/STR /

Portal Naviny.by informuje m.in., że zamknięty został dojazd do mińskiego placu Bangalore. To właśnie z tej części miasta dochodzą pierwsze informacje o zatrzymaniach. Telewizja Biełsat podała informację o otoczeniu i zamknięciu Placu Październikowego w centrum miasta.

W związku z wezwaniami w internecie do udziału w demonstracji z okazji Dnia Wolności Komitet Śledczy już poinformował o wszczęciu postępowania karnego. Opozycja i środowiska niezależne na Białorusi obchodzą to nieoficjalne święto 25 marca, w rocznicę proklamowania w 1918 r. niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową. Oficjalne władze nie uznają tej daty.



W czwartek 25 marca według obrońców praw człowieka zatrzymano w całym kraju ponad 250 osób. Już w piątek zapadło co najmniej 145 wyroków, w których uczestników protestów skazywano na kary grzywny i aresztu (do 30 dni), głównie za udział w nielegalnych zgromadzeniach masowych.