Coraz więcej młodych Austriaków zmaga się z bezdomnością, a skala problemu pozostaje nieznana z powodu braku ogólnokrajowych badań - alarmuje Caritas. Według danych organizacji już ponad 30 proc. wiedeńskich bezdomnych to osoby poniżej 30. roku życia. Główne przyczyny to zerwane relacje rodzinne i brak wsparcia po opuszczeniu placówek opiekuńczych. Eksperci apelują o wydłużenie pomocy państwowej i stworzenie strategii walki z kryzysem, który dotyka tysiące młodych ludzi.

Bezdomność wśród młodych w Austrii - problem narasta

Bezdomność w Austrii staje się coraz bardziej widoczna wśród osób młodych. Jak wskazuje Caritas, w ciągu ostatnich 20 lat tylko w Wiedniu wsparcie otrzymało ponad 10 tys. młodych ludzi, a schronisko "a_way" użyczyło ponad 58 tys. noclegów. Mimo to skala problemu wciąż pozostaje nieznana. Władze nie prowadzą systematycznych badań na poziomie krajów związkowych - podkreślił dyrektor Caritas w Wiedniu Klaus Schwertner.

Statystyki pokazują, że ponad 30 proc. wiedeńskich bezdomnych nie ukończyło 30. roku życia. Głównymi przyczynami są zerwane więzi rodzinne oraz utrata pomocy z instytucji opieki społecznej - ten problem dotyczy ponad 76 proc. młodych ludzi bez dachu nad głową. Szczególnie narażone są osoby, które po ukończeniu 18. roku życia opuszczają domy dziecka i tracą wsparcie systemowe.

Młodzi bezdomni - kim są i dlaczego tracą dach nad głową?

Eksperci zwracają uwagę na brak ogólnokrajowej strategii przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży oraz jednolitych standardów opieki. Bezdomność wśród młodzieży nie jest zjawiskiem marginalnym. Dotyka wielu młodych ludzi i zasługuje na większą uwagę - stwierdził Klaus Schwertner. Postuluje on, by państwowe wsparcie dla opuszczających placówki opiekuńcze zostało wydłużone do 24. roku życia, co mogłoby zmniejszyć skalę problemu.

Według Austriackiego Urzędu Statystycznego w 2024 roku w Austrii żyło ponad 20,5 tys. osób pozbawionych dachu nad głową, w stosunku do 9,1 mln mieszkańców całego kraju. Amnesty International zwraca jednak uwagę, że rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, gdyż wiele osób nie zgłasza swojego statusu w urzędach.

Jak sytuacja wygląda w Polsce?

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w Polsce w 2024 roku również nie napawają optymizmem. Liczba osób bezdomnych pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie i waha się w granicach 30 tys.

"W momencie realizacji badania zdiagnozowano 31 042 osób w kryzysie bezdomności, w tym 80 proc. to mężczyźni (24 880 osoby) a 20 proc. to kobiety (6162 osoby). Ponadto, osoby poniżej 18 roku życia stanowią 5 proc. (1 524) ogólnej liczby osób w kryzysie bezdomności i wśród tych młodych osób proporcje według płci rozkładają się po połowie" - można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wyniki badania wskazują również najważniejsze przyczyny kryzysu bezdomności w Polsce. Są to m.in. alkohol i problemy rodzinne.

"Do głównych przyczyn bezdomności osoby badane wskazały uzależnienie od alkoholu (19 proc.), konflikt rodzinny (17 proc.) i eksmisja/wymeldowanie z mieszkania (11 proc.). Do pozostałych znaczących przyczyn kryzysu bezdomności osoby badane wskazały rozpad związku (8 proc.), bezrobocie/utrata pracy (7 proc.) oraz zły stan zdrowia/niepełnosprawność (7 proc.)" - informuje MRPiPS

W Polsce najwięcej osób w kryzysie bezdomności jest w przedziale wiekowym 41-60 lat (13 232 osoby, w tym 2 169 kobiet i 11 063 mężczyzn). Drugą najliczniejszą grupą są osoby najstarsze w przedziale wiekowym 60+ (10 084 osoby, w tym 1 526 kobiet oraz 8 558 mężczyzn).