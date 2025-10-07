Coraz więcej młodych Austriaków zmaga się z bezdomnością, a skala problemu pozostaje nieznana z powodu braku ogólnokrajowych badań - alarmuje Caritas. Według danych organizacji już ponad 30 proc. wiedeńskich bezdomnych to osoby poniżej 30. roku życia. Główne przyczyny to zerwane relacje rodzinne i brak wsparcia po opuszczeniu placówek opiekuńczych. Eksperci apelują o wydłużenie pomocy państwowej i stworzenie strategii walki z kryzysem, który dotyka tysiące młodych ludzi.
Bezdomność w Austrii staje się coraz bardziej widoczna wśród osób młodych. Jak wskazuje Caritas, w ciągu ostatnich 20 lat tylko w Wiedniu wsparcie otrzymało ponad 10 tys. młodych ludzi, a schronisko "a_way" użyczyło ponad 58 tys. noclegów. Mimo to skala problemu wciąż pozostaje nieznana. Władze nie prowadzą systematycznych badań na poziomie krajów związkowych - podkreślił dyrektor Caritas w Wiedniu Klaus Schwertner.
Statystyki pokazują, że ponad 30 proc. wiedeńskich bezdomnych nie ukończyło 30. roku życia. Głównymi przyczynami są zerwane więzi rodzinne oraz utrata pomocy z instytucji opieki społecznej - ten problem dotyczy ponad 76 proc. młodych ludzi bez dachu nad głową. Szczególnie narażone są osoby, które po ukończeniu 18. roku życia opuszczają domy dziecka i tracą wsparcie systemowe.
Eksperci zwracają uwagę na brak ogólnokrajowej strategii przeciwdziałania bezdomności wśród młodzieży oraz jednolitych standardów opieki. Bezdomność wśród młodzieży nie jest zjawiskiem marginalnym. Dotyka wielu młodych ludzi i zasługuje na większą uwagę - stwierdził Klaus Schwertner. Postuluje on, by państwowe wsparcie dla opuszczających placówki opiekuńcze zostało wydłużone do 24. roku życia, co mogłoby zmniejszyć skalę problemu.
Według Austriackiego Urzędu Statystycznego w 2024 roku w Austrii żyło ponad 20,5 tys. osób pozbawionych dachu nad głową, w stosunku do 9,1 mln mieszkańców całego kraju. Amnesty International zwraca jednak uwagę, że rzeczywista liczba może być znacznie wyższa, gdyż wiele osób nie zgłasza swojego statusu w urzędach.
Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w Polsce w 2024 roku również nie napawają optymizmem. Liczba osób bezdomnych pozostaje od kilku lat na podobnym poziomie i waha się w granicach 30 tys.
"W momencie realizacji badania zdiagnozowano 31 042 osób w kryzysie bezdomności, w tym 80 proc. to mężczyźni (24 880 osoby) a 20 proc. to kobiety (6162 osoby). Ponadto, osoby poniżej 18 roku życia stanowią 5 proc. (1 524) ogólnej liczby osób w kryzysie bezdomności i wśród tych młodych osób proporcje według płci rozkładają się po połowie" - można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wyniki badania wskazują również najważniejsze przyczyny kryzysu bezdomności w Polsce. Są to m.in. alkohol i problemy rodzinne.
"Do głównych przyczyn bezdomności osoby badane wskazały uzależnienie od alkoholu (19 proc.), konflikt rodzinny (17 proc.) i eksmisja/wymeldowanie z mieszkania (11 proc.). Do pozostałych znaczących przyczyn kryzysu bezdomności osoby badane wskazały rozpad związku (8 proc.), bezrobocie/utrata pracy (7 proc.) oraz zły stan zdrowia/niepełnosprawność (7 proc.)" - informuje MRPiPS
W Polsce najwięcej osób w kryzysie bezdomności jest w przedziale wiekowym 41-60 lat (13 232 osoby, w tym 2 169 kobiet i 11 063 mężczyzn). Drugą najliczniejszą grupą są osoby najstarsze w przedziale wiekowym 60+ (10 084 osoby, w tym 1 526 kobiet oraz 8 558 mężczyzn).