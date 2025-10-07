W 2026 roku Biały Dom stanie się areną wydarzenia, jakiego jeszcze nie widziała amerykańska polityka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że 14 czerwca 2026 roku na Południowym Trawniku odbędzie się gala UFC, która ma być jednym z głównych punktów obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Data ta nie jest przypadkowa – tego dnia Donald Trump będzie świętował swoje 80. urodziny.

Donald Trump zorganizuje walkę UFC w Białym Domu w swoje urodziny / INPHO/Tom Hogan via www.imago-images.de/Imago Sport and News/MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

14 czerwca następnego roku będziemy mieć dużą walkę UFC w Białym Domu, na terenie Białego Domu - poinformował prezydent podczas wystąpienia na pokładzie lotniskowca w Norfolk w stanie Wirginia.

Prezydent Trump już w lipcu zapowiadał, że na terenie Białego Domu odbędzie się walka UFC, jednak dopiero teraz podał dokładny termin. Gala ma odbyć się na Południowym Trawniku, który na jeden wieczór zamieni się w arenę zmagań najlepszych zawodników mieszanych sztuk walki. Organizatorzy przewidują, że wydarzenie przyciągnie uwagę milionów widzów na całym świecie.

Szef UFC Dana White ujawnił, że sama rekonstrukcja trawnika po gali pochłonie aż 700 tysięcy dolarów.

Jednym z zawodników, którzy wezmą udział w wydarzeniu, jest Conor McGregor. Sportowiec w zeszłym tygodniu potwierdził swoją obecność w walce w Waszyngtonie. Irlandczyk jest sympatykiem Donalda Trumpa i wielokrotnie podkreślał, że amerykański prezydent jest jego inspiracją.