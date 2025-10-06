Prezydent USA Donald Trump odbył napiętą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu po tym, jak Hamas częściowo zaakceptował w piątek amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy - poinformował portal Axios. Według źródeł serwisu, dyskusja między przywódcami była "twarda i stanowcza", choć ostatecznie udało się im dojść do porozumienia.

Donald Trump / Pool / PAP

Jak podaje Axios, Netanjahu miał powiedzieć Trumpowi, że nie ma powodu do radości i odpowiedź Hamasu "nic nie znaczy". Taka reakcja izraelskiego premiera miała zirytować amerykańskiego przywódcę. Trump odpowiedział ostro: Czemu ty zawsze musisz być tak cholernie negatywny? To zwycięstwo - przyjmij je!

Z relacji portalu wynika, że Trump nie spodziewał się chłodnej reakcji Netanjahu. "Prezydent USA był nią zirytowany i dlatego zareagował tak ostro" - napisał Axios.

W piątek wieczorem Hamas ogłosił, że akceptuje niektóre zapisy 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy, przygotowanego przez administrację Trumpa, jednak pozostałe kwestie wymagają dalszych negocjacji. Premier Izraela już wcześniej zgodził się na pełną propozycję.

Jak informowały izraelskie media, Netanjahu początkowo uznał reakcję Hamasu za faktyczne odrzucenie planu. Z kolei Trump obawiał się, że Hamas odrzuci całą ofertę, dlatego częściową zgodę uznał za sukces.

W kolejnych dniach amerykański prezydent w publicznych wypowiedziach przedstawiał swój plan jako "szansę dla wszystkich stron". Wzywał Izrael do zaprzestania bombardowań Strefy Gazy i ostrzegał Hamas przed "konsekwencjami", jeśli odrzuci porozumienie.

Negocjacje ruszają w poniedziałek

W poniedziałek w egipskim Szarm el-Szejk mają rozpocząć się rozmowy dotyczące wdrożenia planu pokojowego. W negocjacjach pośredniczyć będą Stany Zjednoczone, Egipt i Katar.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Trump miał wyrazić zniecierpliwienie postawą Netanjahu. Według dziennika "Wall Street Journal", po wcześniejszych izraelskich atakach na Katar - bliskiego sojusznika USA - prezydent USA miał stwierdzić, że Netanjahu "sobie z nim pogrywa". Wówczas jednak Trump nie zdecydował się na publiczną krytykę izraelskiego premiera.