Talibowie wkroczyli do części Heratu, Lashkar Gah i Kandaharu próbując odbić je od sił rządowych. Odkąd ogłoszono, że prawie wszystkie obce wojska odejdą z Afganistanu do września, talibowie osiągnęli szybkie zwycięstwa na obszarach wiejskich. Ale los tych kluczowych miast może być decydujący w obliczu obaw o kryzys humanitarny i o to, jak długo siły rządowe będą w stanie wytrzymać - pisze BBC.

