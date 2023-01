Siedem osób zginęło, a co najmniej 10 zostało rannych w ataku terrorystycznym, do którego doszło w dzielnicy Newe Ja’akow w Jerozolimie. Napastnik został zastrzelony przez policję.

Służby na miejscu strzelaniny / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Uzbrojony mężczyzna zabił siedem osób i ranił co najmniej 10 kolejnych w Jerozolimie. Do zdarzenia doszło wieczorem w dzielnicy Newe Ja’akow.

Policja określa to zdarzenie jako atak terrorystyczny. Do dramatu doszło w synagodze. Lokalne media - powołując się na policję - informują, że terrorysta ok. godz. 20:15 podjechał samochodem przed budynek świątyni i otworzył ogień do osób, które brały udział w szabasowych modlitwach w dzień pamięci o Holokauście.

Część rannych jest w stanie krytycznym.