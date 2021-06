Trzy osoby zginęły w wyniku ataku nożownika w centrum Wuerzburga w środkowych Niemczech. Są też ranni, z których część odniosła poważne obrażenia. Sprawca został zatrzymany. To 24-letni Somalijczyk zamieszkały w tym mieście - przekazała lokalna policja.

Służby w Wuerzburgu po ataku nożownika / Karl-Josef Hildenbrand / PAP/EPA

Według informacji "Bilda" i radia Bayerische Rundfunk, mężczyzna zaatakował nożem kilka osób w pobliżu placu Barbarossy w centrum w 130-tysięcznego Wuerzburgu, leżącego na południowy wschód od Frankfurtu. Służby sygnał o niebezpieczeństwie miały dostać około godz. 17.

Ze wstępnych ustaleń, na które powołuje się agencja dpa, wynika, że mężczyzna atakował przypadkowych przechodniów w centrum miasta.











Co najmniej trzy osoby zginęły. Według informacji radia Bayerische Rundfunk rannych miało zostać piętnaście osób. Agencja dpa podaje z kolei, że obrażenia odniosło pięć osób. "Bild" pisze natomiast o sześciu rannych. Część osób odniosła poważne obrażenia

Policja w mediach społecznościowych zapewniła, że nie ma już żadnego niebezpieczeństwa.



Pewne obszary centrum miasta pozostają na razie zamknięte - pisze "Bild". Teren wokół miejsca zdarzenia odgrodzono.

Na miejscu wciąż jest wiele służb / NEWS5/ BAUERNFEIND / PAP/EPA

Służby przekazały, że nie ma już zagrożenia / NEWS5/ BAUERNFEIND / PAP/EPA

Sześć osób zostało rannych / NEWS5/ BAUERNFEIND / PAP/EPA

Sprawca został postrzelony

"Napastnik został obezwładniony po użyciu broni palnej przez policję. Jest kilku rannych, a także ofiary śmiertelne" - napisano w komunikacie policji. "Bild" pisze, że sprawca został postrzelony w nogę i obecnie przebywa w areszcie.

"Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - zapewniła policja na Twitterze.



Służby podkreślają, że nic nie wskazuje na to, by było więcej sprawców. Na razie nic nie wiadomo także o motywach ujętego napastnika.



Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać młodego mężczyznę trzymającego przedmiot wyglądający na nóż oraz innych mężczyzn, trzymających go na odległość za pomocą krzeseł i czekających na przyjazd policji. Na innym wideo widać było plamy krwi na ziemi.

Jak pisze Reuters, miejsce ukazane na filmach zgadza się z miejscem, gdzie doszło do ataków, ale nie dało się potwierdzić ich autentyczności.



Policja zaapelowała o niedzielenie się w internecie zdjęciami lub nagraniami ze zdarzenia, prosząc o poszanowanie prawa ofiar do prywatności.

Markus Söder premier Bawarii, gdzie znajduje się Wuerzburg, na Twitterze wyraził solidarność z rodzinami ofiar.



"Okropne i szokujące wieści z Wuerzburga: Opłakujemy ofiary i ich rodziny. Dziękuję policji za szybką interwencję" - napisał w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.



"Wielkie podziękowania i szacunek za odważną interwencję wielu obywateli, którzy zdecydowanie sprzeciwiali się rzekomemu napastnikowi" - dodał w kolejnym wpisie.