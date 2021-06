Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o burzach z gradem dla wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia obowiązują w dziewięciu województwach.

Zniszczenia we wsi Librantowa k. Nowego Sącza po trąbie powietrznej, która wczoraj przeszła nad miejscowością / Grzegorz Momot / PAP

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w woj. lubelskim, podkarpackim, wschodniej części woj. podlaskiego i mazowieckiego oraz południowej części woj. małopolskiego i śląskiego.

W tych regionach IMGW prognozuje, że mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może padać grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczy woj. świętokrzyskiego, łódzkiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, wschodniej i centralnej części woj. mazowieckiego oraz północnych części woj. śląskiego i małopolskiego.



Według IMGW na tych terenach mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.



Gdzie jest teraz burza? Sprawdź aktualny radar pogodowy

Gdzie jest deszcz?