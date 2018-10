​Arabia Saudyjska odrzuca oskarżenia o zamordowanie saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego - oświadczył w piątek późnym wieczorem saudyjski minister spraw wewnętrznych Abd al-Aziz ibn Saud w relacji Saudyjskiej Agencji Prasowej SPA.

Flaga Arabii Saudyjskiej / SEDAT SUNA / PAP/EPA

Określił on oskarżenia, według których władze Arabii Saudyjskiej nakazały zamordowanie Chaszodżdżiego jako "bezpodstawne kłamstwa" mające na celu podkopanie pozycji rządu tego kraju.

Chaszodżidżi wszedł 2 października do budynku konsulatu generalnego Arabii Saudyjskiej w tureckim Stambule w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do rozwodu. Zamierzał się bowiem powtórnie ożenić. Nigdy jednak z niego nie wyszedł.



Wyjaśnienia losów Chaszodżdżiego domagają się amerykańscy kongresmeni i to zarówno republikanie jak i demokraci, niezależnie od ideologicznego zabarwienia.



Żądają oni, aby w przypadku wykazania, że to Arabia Saudyjska jest odpowiedzialna za zaginięcie i - jak wskazuje większość poszlak - zamordowanie Chaszodżdżiego, ukarać ją sankcjami w tym wprowadzeniem embarga na sprzedaż broni dla reżimu w Rijadzie.

(ph)